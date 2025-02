Escàndol per a Lara Dibildos després de la seva història amb Iker Casillas: 'Gaudirà'

Dies després que hagin sortit a la llum tots els detalls sobre la seva polèmica història d'amor amb Iker Casillas, Lara Dibildos ha tornat a protagonitzar un nou escàndol. No obstant això, en aquesta ocasió està relacionat amb la seva feina sobre les taules: "El públic ho gaudirà molt".

Durant aquests anys, Lara sempre s'ha mantingut molt centrada en la seva carrera professional i allunyada dels escàndols. No obstant això, des de fa unes setmanes, el seu nom no ha deixat de ressonar amb força.

Dimarts passat, 4 de febrer, Gema López no va dubtar a l'hora de deixar al descobert la "doble vida" que va portar Iker Casillas durant el seu matrimoni amb Sara Carbonero. A més, la copresentadora de Espejo Público va assegurar que, durant aquell temps, va mantenir un affaire amb Lara Dibildos.

Ara, i amb aquesta bomba ressonant amb força, tots els ulls han tornat a posar-se sobre ella. I tot arran del rebombori que s'ha generat al voltant de Terelu Campos i el seu debut teatral.

Tal com ha transcendit, la col·laboradora de ¡De Viernes! s'estrena sobre les taules amb l'obra Santa Lola, comèdia en la qual interpretarà un dels papers protagonistes.

Una notícia que, per a sorpresa de molts, ha generat tota una onada de crítiques que ha acabat esquitxant a Lara Dibildos, productora d'aquest projecte. Motiu pel qual un equip d'Europa Press ha volgut preguntar-li directament a ella per aquest escàndol.

Lara Dibildos es pronuncia sobre l'escàndol que ha sortit a la llum després de la seva història amb Iker Casillas

Tot apunta que la comèdia produïda per Lara Dibildos i escrita, dirigida i protagonitzada per César Lucendo, arribarà als teatres aquest abril. No obstant això, ja han començat a sorgir les primeres crítiques cap a aquest projecte, en especial, cap a Terelu Campos, una de les seves protagonistes.

Per aquest motiu, l'actriu i presentadora de televisió no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de desmarcar-se d'aquest escàndol. Tant és així que, segons ha assegurat davant l'esmentada agència de notícies, aquesta decisió la va prendre el director i autor de l'obra.

"Li ho pregunteu a César Lucendo", ha assegurat de manera taxativa Lara Dibildos. No obstant això, la suposada amiga especial d'Iker Casillas no ha tingut cap problema a compartir amb els reporters com s'està preparant el seu paper la filla de María Teresa Campos.

Tal com ha assegurat Lara, la seva protagonista ja ha començat amb els assajos: "Està assajant". A més, està totalment convençuda que el públic canviarà d'opinió quan vegi a Terelu sobre l'escenari. "El públic ho gaudirà molt, segur", ha afegit.

Finalment, Lara Dibildos ha confessat que en aquesta ocasió ha preferit no donar-li cap consell a la seva gran amiga: "Jo no li dono consells. Ella ara ha de fer la seva feina d'assaig i ja arribarà".