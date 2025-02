Antonio Tejado protagonitza la nova bomba de Gema López: 'La família està...'

Gema López ha deixat tots els espectadors sense paraules amb l'última bomba que ha compartit amb ells i que és protagonitzada pel mateix Antonio Tejado. "La família està completament dividida", ha assegurat Gema a Espejo Público.

Fa un any que es va produir la detenció de l'excol·laborador de televisió pel robatori que es va produir a casa de María del Monte l'agost de 2023. No obstant això, encara no ha transcendit la data exacta del judici, tot i que alguns apunten que es pot celebrar al mes de març.

Aquest dimarts, després de conèixer l'última decisió que ha pres el jutge, Gema López i els seus companys han tornat a dedicar part de la seva emissió a comentar totes les novetats.

Entre elles, l'última informació que ha sortit a la llum sobre el paper que juga Antonio Tejado en el cas. Tal com ha declarat López a Espejo Público, es tracta d'unes dades aportades directament per la mateixa Guàrdia Civil:

"S'informa que Antonio Tejado podria enfrontar-se a tres delictes: un delicte de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal i pertinença a grup criminal". A més, ha assenyalat una dada més.

"Tota la investigació arriba a la conclusió, com dèiem des d'un principi, que ell era l'autor intel·lectual del robatori", ha assegurat la comunicadora. D'altra banda, ha deixat clar que, "sense aquesta informació proporcionada[per ell], mai s'hauria pogut executar" aquest robatori.

Gema López deixa anar una bomba protagonitzada per Antonio Tejado

Gema López ha assenyalat que tota aquesta informació arriba en un moment en què aquesta mediàtica família està "completament dividida". Tal com ha assenyalat, "d'una banda, hi ha Antonio Tejado, la seva mare i el seu germà", i, d'altra banda, es troben "María del Monte i Inmaculada Casal".

La periodista ha volgut compartir amb tots els seus companys el que pensa sobre aquesta polèmica guerra familiar. "De tot això, el que més em crida l'atenció és que sé que ho està passant malament María del Monte", ha assegurat.

"Sé que aquest any, per a ella, ha estat duríssim. Per a ella, se suma la terrible decepció del que ha fet el seu nebot, amb la certesa pràcticament que ha estat ell".

No obstant això, Gema López també ha volgut deixar clar que la mare d'Antonio Tejado també està "fatal". "Al final, les dues dones que han estat importants per a Antonio estan malament per un senyor que té ja molta edat i que ha estat absolutament protegit sempre", ha sentenciat.

D'altra banda, la periodista ha donat pas a un company per actualitzar la informació que ha sortit a la llum sobre la implicació d'Antonio Tejado en aquest procés:

Segons ha assegurat el company de Gema López, "els lladres que van assaltar i desvalisar la casa de María del Monte a Sevilla van utilitzar un dron". Objecte que van usar "per analitzar l'objectiu i perpetrar el cop".

Aquesta informació es recull en un informe de la Guàrdia Civil al qual han tingut accés a Espejo Público. En ell, "apareixen dades que incriminen encara més a Antonio Tejado". A més, també es parla "dels molts i caríssims rellotges d'alta gamma" de María del Monte.