Pepe del Real confirma el que molts temien sobre Anabel Pantoja: 'Ha perdut...'

Pepe del Real ha comentat a Vamos a ver les conseqüències que en la vida d'Anabel Pantoja tenen els esdeveniments que viu. El col·laborador de Telecinco assegurava que la neboda d'Isabel Pantoja travessa per un "moment delicat i està incòmoda amb el judici mediàtic". A més, del Real posava l'accent en què la influencer "ha perdut diversos contractes importants".

Una circumstància que afecta directament els seus ingressos i que Anabel no podia preveure fa uns mesos. "La publicitat s'ha vist afectada i, fins que no es resolgui judicialment, li costarà recuperar-se a nivell d'imatge", afegia el citat periodista.

Anabel Pantoja, acostumada a estar en el focus mediàtic, li està costant digerir el rebombori que hi ha ara mateix al voltant de la seva figura. Els titulars en què el seu nom apareix com a protagonista han tingut un impacte en la seva feina com a influencer i creadora de contingut.

Les últimes informacions sobre Anabel Pantoja han perjudicat directament els seus ingressos

Pepe del Real recordava que la "publicitat negativa" que està rebent està afectant directament la seva imatge. I és precisament d'aquest aspecte de què Anabel Pantoja viu. Caldrà esperar a veure si el pas del temps permet que l'andalusa aconsegueixi recuperar l'opinió que hi havia d'ella abans de l'ingrés de la seva filla.

La seva vida va fer un gir el passat 9 de gener quan la seva filla Alma va patir una complicada crisi. Un episodi que va obligar la petita a romandre ingressada més de dues setmanes. Va ser en rebre l'alta mèdica quan va transcendir que la col·laboradora i el pare de la seva filla són investigats per la justícia.

Un canvi radical en la realitat de la neboda d'Isabel Pantoja, que inevitablement ha tingut un impacte en el seu rendiment laboral i econòmic.

Anabel, que ha manifestat el seu desig de recuperar la normalitat, tanmateix, s'ha deixat veure davant els reporters en diverses ocasions sobrepassada i a punt de trencar-se.

Anabel Pantoja reconeix sentir-se molt incòmoda amb les crítiques que està rebent

Anabel Pantoja, segons explicava del Real al plató de Vamos a Ver, ''està farta i incòmoda amb les crítiques''. La sevillana no pot més amb el judici mediàtic que està afectant a més de manera directa els seus ingressos.

Amb més de dos milions de seguidors a xarxes, els comentaris que circulen sobre Pantoja en les últimes setmanes sobre ella no li beneficien. Tot i que són molts els contractes que ha perdut, el cert és que algunes firmes continuen confiant en la seva imatge.

Així, en una de les seves stories més recents, Anabel Pantoja mostrava als seus fidels la firma d'un accessori que utilitza amb la seva petita Alma. Un coixí maternal que normalment s'utilitza com a suport per alimentar el nadó durant els seus primers mesos de vida.