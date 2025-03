Molt fort: Terelu Campos diu el que pensa realment de l'embaràs d'Alejandra Rubio

Terelu Campos ha deixat més d'un sense paraules en confessar el que realment pensa sobre l'embaràs de la seva filla, Alejandra Rubio. I ho ha fet en una de les proves més dures de Supervivientes: El pont de les emocions.

Aquest diumenge, 23 de març, la col·laboradora de televisió ha abandonat la seva participació en aquest famós reality després d'haver activat el protocol d'abandonament durant la gala del passat dijous.

Tanmateix, abans de tornar a Espanya, Terelu Campos no ha tingut cap problema a inaugurar El pont de les emocions. Moment en què s'ha obert en canal per parlar sobre alguns dels episodis més complicats de la seva vida.

Entre altres coses, la concursant ha abordat temes tan delicats com la mort del seu pare o la seva dura malaltia. Tanmateix, el que més ha cridat l'atenció dels espectadors han estat les seves declaracions sobre Alejandra Rubio i el seu sonat embaràs.

Terelu Campos deixa al descobert el que veritablement pensa de l'embaràs d'Alejandra Rubio

Tal com ha assegurat en un primer moment, ella i Alejandra Rubio “són molt diferents de caràcter”. Tanmateix, només “espera haver estat i seguir sent una bona mare per a ella”. I és que, per a Terelu Campos, la seva filla és el més important en la seva vida.

En aquest moment, la col·laboradora de televisió ha compartit amb tota l'audiència del reality el molt que va patir la jove quan va sortir a la llum el seu embaràs:

“Se li ha fet molt de mal pel simple fet d'haver-se quedat embarassada aviat... Però té una ment molt forta i jo estic encantada que la meva filla m'hagi donat aquest net”.

A més, Terelu Campos també ha parlat sobre el seu paper d'àvia, una faceta que és completament nova per a ella. Tant és així que no ha tingut cap problema a desvelar com és per a ella aquesta etapa de la vida d'Alejandra Rubio.

“És molt difícil descriure el que és, dius: «No és meu, és de la meva filla, però és part de mi». Viure l'embaràs d'Alejandra, tocar la seva panxeta... Ha estat una de les coses més boniques que m'ha regalat la vida”, ha afegit a continuació.

D'altra banda, Terelu Campos s'ha pronunciat sobre el seu gendre, Carlo Costanzia. I és que, durant aquests mesos, també s'ha qüestionat el fet que la seva filla i el seu xicot decidissin ser pares només dos mesos després de conèixer-se.

Tanmateix, la col·laboradora de televisió ha deixat molt clar que “Alejandra és feliç amb el seu fill i amb Carlo”. “He d'agrair-li molt, és molt afectuós amb mi, és un padràs i crec que és una estupenda parella. Espero que li donin l'oportunitat a Carlo que es mereix”, ha conclòs.