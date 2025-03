Tothom al·lucina: Això és el que ha passat amb Gerard Piqué en un concert de Shakira

Des que Shakira i Piqué van posar fi a la seva relació, la seva ruptura ha donat peu a una onada de titulars en els mitjans i cançons plenes de missatges. El que va començar com una separació sentimental es va convertir ràpidament en un fenomen mediàtic.

Especialment per la manera en què la cantant va decidir canalitzar el seu dolor a través de la música. En lloc d'amagar-se, Shakira va transformar aquesta etapa difícil en un motor creatiu que ha marcat la seva nova era artística.

Cançons com Monotonía o Te felicito van deixar clar que l'artista no només estava afrontant la pèrdua emocional, sinó també prenent les regnes de la seva vida amb força i valentia. Aquest nou capítol en la seva carrera ha estat un testimoni de la seva capacitat per reinventar-se.

Shakira triomfa amb la seva gira

Ara, amb la seva gira Las mujeres ya no lloran, l'artista colombiana recorre escenaris amb una proposta que barreja emoció i espectacle. Mèxic ha estat una de les parades destacades amb set concerts a l'Estadi GNP Seguros.

Allí, milers de fans han respost amb entusiasme, ovacionant cada tema, des dels clàssics que van marcar una generació fins als més recents. Aquests últims han servit com a catarsi després de la seva ruptura amb l'exfutbolista.

Gerard Piqué més present que mai en l'últim concert de Shakira

No obstant això, enmig de l'ambient festiu i l'admiració generalitzada, un gest inesperat va acaparar part de l'atenció. I és que la figura simbòlica de Gerard Piqué ha aparegut entre el públic.

No perquè hi hagi assistit, sinó perquè alguns espectadors van decidir acudir amb samarretes que portaven el seu nom. Les imatges no van trigar a circular per xarxes socials, generant tota mena de reaccions.

Alguns ho van interpretar com una broma o com una manera de recordar el passat amb ironia. Altres, en canvi, ho van veure com una provocació innecessària en un entorn on el focus hauria d'estar únicament en l'artista i la seva música.

Aquest tipus d'aparicions ha dividit els seguidors. Alguns creuen que es tracta simplement d'una anècdota sense malícia. No obstant això, els fans més fidels a Shakira han manifestat la seva indignació, considerant que és una falta de sensibilitat.

Per la seva banda, Shakira no ha respost a la polèmica. Fidel al seu estil, es manté centrada en l'escenari, entregant-se al públic amb força. La seva presència continua sent magnètica, i els seus concerts a Mèxic ho confirmen: és més que una artista, és un símbol de resiliència.