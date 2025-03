Gir de 180º a 'Supervivientes' pel que s'ha destapat sobre Terelu Campos

Queda clar que en aquesta nova edició del reality més extrem de tota la graella televisiva, Supervivientes, de Telecinco, la protagonista absoluta és Terelu Campos. En un primer moment, la durabilitat de Terelu Campos en l'espai de Mediaset estava completament en dubte. Fins i tot alguns companys de professió no van dubtar a fer pronòstics d'una estada molt curta o d'un abandonament.

De moment, això no ha succeït. Terelu Campos segueix en el reality avançant amb pas ferm. Malgrat això, són molts els rumors que indiquen que la mare d'Alejandra Rubio podria estar rebent alguns privilegis per part de l'organització.

Des del mateix programa han negat aquestes acusacions. No obstant això, un dels rostres més coneguts de la televisió ha decidit parlar. La de Paracuellos s'atreví a desvelar alguns dels tractes de favor que estaria rebent Terelu en Supervivientes.

Es destapen els privilegis que Terelu Campos té en Supervivientes

Aquesta informació va ser revelada per Belén Esteban en el programa Ni que fuéramos, a TEN. "Em diuen que Terelu només sap estar amb el propietari de la productora i que l'equip no es pot creure el que està veient. Que els concursants han de treure vídeos del que està parlant", va confessar.

Una afirmació contundent que va generar un gran enrenou fora del reality de supervivència. I és que ningú podia creure que es confirmessin els privilegis amb què Terelu compta de forma tan clara en ple directe.

Però aquí no va acabar tot. L'antiga companya de Terelu Campos a Sálvame va explicar més detalls: "Terelu se'n va a fumar un cigarret i arriba fent olor de tabac".

"El tema del menjar ja ho sabíem, però Terelu molt poques vegades dorm amb els concursants. Cada vegada que es troba malament, se'n va a la cabana", va afegir. Unes declaracions que van deixar sense paraules a molts seguidors del programa.

L'audiència canvia la seva percepció sobre el concurs de Terelu Campos a Supervivientes

La de Paracuellos no va voler confirmar la identitat de la seva font. No obstant això, les seves paraules van ser suficients per desfermar una onada de comentaris al plató.

Kiko Hernández va ser un dels més durs amb la situació: "Està enganyant l'audiència. Està enganyant la meva mare que mira la tele i s'ho creu, ens enganya a tots".

Aquesta revelació sobre Terelu Campos i el seu paper a Supervivientes ha canviat completament la percepció del públic. Ningú es creu ja el concurs que està fent a Telecinco. Un gir de 180° que podria marcar un abans i un després en la seva trajectòria dins del reality.