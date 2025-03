Anna Lewandowska, dona de Lewandowski, destapa el que pensa realment sobre Catalunya

La vida de Robert Lewandowski i la seva família va canviar radicalment quan van deixar Munic per instal·lar-se a Barcelona després del seu fitxatge pel Barça. Des de llavors, tant el davanter com la seva esposa, Anna Lewandowska, han sabut adaptar-se al ritme mediterrani.

Però més enllà de la gespa i els focus esportius, l'empresària polonesa ha trobat a Catalunya un espai de llibertat personal i professional. Així ho ha explicat en una recent entrevista amb Vanitatis, on ha parlat obertament de com se sent vivint a Barcelona.

Anna Lewandowska ha parlat sobre la seva nova vida a Barcelona

Anna, que ha desenvolupat la seva carrera com a nutricionista, entrenadora personal i emprenedora, ha comparat la seva vida a Alemanya amb la que gaudeix ara a Catalunya. "A Munic, la nostra rutina era molt estructurada: Robert anava a entrenar, les nenes a la guarderia i jo treballava".

"No tenia molts amics, ja que la majoria eren estrangers", ha explicat. En canvi, a Barcelona assegura sentir-se més lliure, en part per la distància amb els mitjans polonesos. Un fet que li permet treballar en els seus projectes sense pressió mediàtica.

Aquesta llibertat li ha servit també per impulsar el seu costat més creatiu. Fa pocs mesos va inaugurar Edan Studio, el seu propi gimnàs situat a la ciutat, enfocat en pilates, entrenament funcional estil Trib3, dansa i cura holística.

"Estic encantada, és un projecte en el qual he participat fins i tot en l'interiorisme", explica. I no es queda aquí. Anna té clar que vol quedar-se a viure a Barcelona i expandir el seu concepte de benestar: "El meu objectiu és quedar-nos i obrir més centres a Madrid i Barcelona".

L'empresària també gaudeix de l'estil de vida barceloní. Viu a prop del mar i combina la seva faceta professional amb passejos per la ciutat: "He conegut gent meravellosa i tinc un gran equip de treball. M'encanta viure aquí", assegura.

"La ciutat en general, m'encanta passejar, la platja i l'ambient relaxat. Aquí ningú et jutja per com vas vestit, vaig amb leggings tot el dia". Fins i tot ha reprès una antiga passió: el ball.

Amb aquesta entrevista, Anna Lewandowska deixa clar que Catalunya no és només el destí futbolístic de Robert, sinó una autèntica llar per a tota la família. Una ciutat que els ha ofert llibertat, benestar i noves oportunitats, tant en l'àmbit personal com en el professional.