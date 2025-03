José María Almoguera aclareix la veritable situació de Terelu Campos: 'Està complicat'

Terelu Campos està travessant un moment complicat a Supervivientes. La comunicadora, que ha demostrat una gran fortalesa des de la seva arribada als Cayos Cochinos, està arribant al límit de la seva resistència física i emocional. Enmig d'aquesta situació, el seu nebot, José María Almoguera, ha trencat el seu silenci a TardeAR per parlar sobre l'estat real de la seva tieta i si podria abandonar el concurs.

"Està complicat el tema", ha assegurat Almoguera, deixant clar que la salut de Terelu podria obligar-la a prendre una decisió dràstica. Però, serà capaç de renunciar a una de les experiències més desafiants de la seva vida televisiva?

Terelu Campos es planteja abandonar Supervivientes

La mare d'Alejandra Rubio ha viscut setmanes especialment dures a Hondures. La fam, les condicions extremes i el desgast físic han passat factura al seu organisme. En l'última gala, Terelu es va sincerar com mai abans i va explicar el motiu pel qual el seu cos no està responent com esperava.

"Tothom sap pel que he passat a la vida. He estat sotmesa a una medicació molt forta durant molts anys i això ha debilitat el meu organisme. Els meus ossos i els meus músculs estan molt ressentits", va confessar amb una evident angoixa.

A més, la presentadora va reconèixer que ha intentat ocultar el seu deteriorament per no preocupar els seus. "Estic amagant un desgast molt important. Però necessito viure, gaudir, i per això estic aquí", va revelar.

Aquestes declaracions han causat un gran impacte tant en la seva família com en l'audiència. Mentre la seva filla, Alejandra Rubio, ha expressat el seu suport i orgull per la seva mare, el seu nebot José María Almoguera ha estat molt més realista respecte al futur de Terelu.

José María Almoguera aclareix la veritable situació de Terelu Campos

En la seva intervenció a TardeAR, el fill de Carmen Borrego es va mostrar preocupat per l'estat de la seva tieta. A més, també va analitzar les dificultats que podria enfrontar si decideix continuar en el reality.

"És una situació molt complicada. Quan el cos no respon, la ment pot ajudar, però fins a cert punt, i quan ja estàs esgotat, el desgast és brutal. No sé si podrà aguantar molt més", va afirmar amb sinceritat.

Per a José María Almoguera sembla que la decisió d'abandonar és la que més pesa, però no descarta un canvi de plans. "Està complicat el tema. És possible que aguanti si en aquests dies deixa de ploure i es queda tot més tranquil", va afirmar.

Així mateix, Almoguera va revelar que desconeixia la gravetat del problema físic de Terelu abans que ingressés a Supervivientes. "La meva tieta és molt forta en aquest aspecte i no s'obre normalment davant de nosaltres perquè no vol donar llàstima a ningú", va explicar.

La situació de Terelu Campos a Supervivientes és més complicada del que molts imaginaven. Amb la seva salut debilitada i el desgast físic que implica el reality, la concursant es troba en una cruïlla. José María Almoguera ha estat clar afirmant que el seu adeu està a prop, però anunciarà Terelu la seva marxa aquest diumenge?