Molt fort: Rocío Flores revela el secret a veus sobre Sofía Suescun i la seva família

Rocío Flores treia el seu costat més reivindicatiu aquest dilluns en compartir a xarxes una publicació en la qual qüestionava aquells que són capaços de tot a canvi de diners. Si bé alguns van creure que la filla d'Antonio David Flores estava qüestionant Olga Moreno, la veritat és que estaven equivocats. La mateixa Rocío s'ha encarregat d'aclarir que una de les persones a les quals es referia no era altra que Sofia Suescun.

La filla de Rocío Carrasco no tardava a reaccionar davant els dubtes plantejats després de la seva publicació. La influencer, en primer lloc, deixava clar que Olga Moreno forma part del seu entorn. "Zero problemes amb Olga", afirmava abans de pronunciar el nom de Sofia Suescun.

A continuació, desvelava que en el seu missatge anterior ella estava pensant en dos noms molt concrets. Carmen Borrego, qui "s'ha assegut en plató per fer teràpia amb el seu fill per diners". I, en segon lloc, a la xicota de Kiko Jiménez, qui no ha tingut escrúpols en cobrar per parlar sobre la situació actual que viu amb la seva mare Maite Galdeano.

Rocío Flores qüestiona Sofia Suescun per ser capaç de tot per diners

La germana de David Flores recordava que Sofia Suescun, durant aquests anys, "s'ha dedicat a parlar de mi el més gran".

La veritat és que fa molt de temps que Sofia Suescun va deixar clar que es posicionava del costat de Rocío Carrasco en el seu enfrontament amb l'ex i els fills. "No quadra que faci deu anys que no veu la seva mare i que no expliqui el perquè", va dir en una revista referint-se a Rocío Flores.

Aleshores, la de Pamplona no va tenir escrúpols en atacar la filla d'Antonio David Flores. "Si Rocío expliqués el que realment va passar amb la seva mare quedaria en molt mal lloc i ja no interessarà a ningú", sentenciava Suescun.

Des de llavors l'actual col·laboradora de Socialité s'ha mostrat molt crítica amb Rocío Flores de qui fins i tot ha dit que "li beneficia quedar-se calladeta". Una postura molt diferent de la que ella ha tingut amb la seva mare. Recordem que Suescun es va asseure el passat estiu en diferents platós per parlar de Maite Galdeano previ pagament del caixet corresponent.

La filla d'Antonio David Flores tanca la polèmica deixant clar a qui es referia en la seva publicació

"El temps posa cadascú al seu lloc", escrivia fa pocs dies la neta de Rocío Jurado en el seu perfil d'Instagram. Una història que va inquietar nombrosos usuaris i després de la qual va arribar un altre missatge encara més evident.

"He anat veient al llarg d'aquests anys moltes coses, un a un escopien cap amunt i els ha caigut a sobre, a sobre amb escreix. Tot per diners".

Ara per fi ha quedat clar que Rocío es referia, a més de Carmen Borrego, a la xicota de Kiko Jiménez. "Fi de la polèmica", tancava Rocío deixant enrere les especulacions sorgides després de la seva publicació que tanta repercussió ha tingut.