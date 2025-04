Última hora de Rocío Flores, la polèmica filla de Rocío Carrasco: 'No para de plorar'

Rocío Flores ha volgut compartir a les xarxes socials la curiosa situació que ha viscut amb la seva gosseta. La filla de Rocío Carrasco explicava en el seu perfil que, malgrat la pluja que cau aquests dies a Màlaga, Roma, així es diu el gos, vol sortir al carrer. "L'única desgraciada que si no porta la seva gossa al parc de gossos no para de plorar", escrivia Rocío al seu mur.

Unes paraules que acompanyava amb una imatge d'ella fent amb els dits el símbol de la victòria. Protegint-se de la pluja amb una caputxa, Rocío complia els desitjos de la seva mascota de prendre una mica d'aire fresc. Si bé podria semblar incòmode sortir al carrer en aquestes circumstàncies, a la seva gosseta semblava no importar-li.

A continuació de la citada publicació, la filla d'Antonio David Flores pujava un breu vídeo en el qual Roma apareixia gaudint en un bassal. La gravació confirma que Rocío està disposada a seguir complaent la seva gosseta encara que es tracti d'un pla poc apetitós per a ella.

Rocío Flores ha deixat clar que és capaç de fer qualsevol cosa per Roma

Rocío Flores va veure com la seva vida feia un important gir al febrer de l'any passat. Va ser llavors quan ella i el seu xicot Manuel Bedmar rebien amb els braços oberts la seva gosseta. La jove va mostrar als seus fidels com va ser el moment en què la seva mascota arribava a casa per primera vegada.

Des de llavors són molt habituals les publicacions en les quals Roma acapara tot el protagonisme. Un senyal inequívoc que Rocío Flores és feliç amb la decisió que ella i la seva parella van prendre d'ampliar la família amb l'arribada de la gosseta.

La influencer va compartir el que sentia amb l'arribada de l'animal a les seves vides. "Porta a casa 5 dies i m'ha canviat la vida. És un nadó que ha arribat per donar-nos molt d'amor i no sabeu a quin nivell", expressava Rocío feliç.

La filla de Rocío Carrasco va explicar el que ha suposat per a ella l'arribada de Roma a la seva vida

Amb aquestes paraules feia partícips els seus seguidors dels seus sentiments. "Em sento superfeliç i em venia molt de gust presentar-vos a la vostra neboda canina", afirmava presumint al costat de diverses imatges de la gosseta.

Des de llavors Roma s'ha deixat veure a Instagram en nombroses ocasions com la millor companya de jocs, i també de migdiades, de la seva mestressa. Així ho deixava clar Rocío just abans de finalitzar 2024: "Ella no ho sap, però em va salvar", va escriure referint-se a la seva mascota.

Rocío va reconèixer que no va ser el seu millor any. Tot i així va encertar en una cosa: "Em quedo amb haver pres la millor decisió que vaig poder prendre i és portar Roma a casa", afirmava. Unes paraules amb les quals deixava clar que té sempre present el gos.