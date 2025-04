María del Monte confessa tot sobre Bertín Osborne i la situació fa un gir de 180°

María del Monte va sorprendre fa poc confessant la bona relació que manté amb Bertín Osborne. Una excel·lent amistat que es remunta a fa anys i que li ha permès a la cantant sincerar-se amb el presentador. La participació de Bertín a Tu cara me suena li dona peu a María a gaudir de les imitacions gairebé surrealistes de l'ex de Fabiola.

De fet, després de posar-se en la pell d'Omar Montes, la dona d'Inmaculada Casal va trucar a Bertín per fer broma sobre la seva actuació. El que va confirmar la seva excel·lent relació i el grau de sinceritat que tenen l'un amb l'altre.

María del Monte desvela tot sobre Bertín Osborne

María del Monte i Bertín Osborne són dues figures molt conegudes en el panorama de la televisió i dels mitjans de comunicació. Tots dos han fet coincidir les seves carreres a Canal Sur i ara comparteixen espai a Antena 3. María com a col·laboradora de Y ahora Sonsoles i Bertín com a concursant de Tu cara me suena.

Precisament ha estat a causa de la primera imitació de Bertín com a Omar Montes el que ha provocat la sinceritat de la cantant. L'espai vespertí d'Atresmedia va analitzar l'actuació de l'ex de Fabiola i María va aprofitar per confessar l'excel·lent relació que els uneix. Ho va fer després d'explicar com s'havia posat en contacte amb Bertín per fer broma sobre la seva surrealista imitació.

“Li vaig trucar l'altre dia per dir-li que quina poca vergonya cal tenir per fer això a la televisió”, va comentar entre rialles. Aquest arrencament de sinceritat de María amb Bertín demostra com estan d'units i com és de forta la seva amistat.

Però María encara va fer un pas més i va comentar el que Osborne li havia dit sobre la seva trajectòria en el concurs. “Ell em va dir que no sap, que tindrà la seva ratxa en el programa”, va assenyalar. Després, la dona de Casal va apuntar que “li costarà, però s'adaptarà i ens donarà moments estel·lars”.

La col·laboradora confia plenament en la capacitat interpretativa del seu amic i està segura que arribarà lluny a Tu cara me suena. I és que tots dos es coneixen molt bé i han forjat una relació amistosa que es remunta a la dècada dels 90.

María del Monte confirma la seva proximitat amb Bertín Osborne

La relació entre Bertín Osborne i María del Monte va començar als anys 90, quan van coincidir en diversos programes de televisió. Tots dos van compartir escenaris i es van fer grans amics, cosa que va consolidar el seu vincle. Malgrat els anys transcorreguts, la seva amistat està intacta, sent sempre un exemple de suport mutu.

De fet, va ser amb Bertín amb qui es va sincerar primer María després de l'assalt que va patir a casa seva i posterior detenció del seu nebot. Fa just un any la cantant va acudir com a convidada a El Show de Bertín i allà va relatar la seva dura experiència.

“És important veure els amics, per això he vingut a veure't”, li va dir buscant el suport que sabia que Bertín li donaria. Durant l'entrevista, tots dos van compartir confidències i el presentador també es va sincerar amb María. Per aquell temps Osborne travessava problemes de salut per un contagi de coronavirus que el va mantenir convalescent durant mesos.

“Ajuntem-nos, que potser surt alguna cosa bona”, va bromejar María. Ara, la tia d'Antonio Tejado confirmava aquesta proximitat amb Bertín i consolidava la seva amistat públicament al plató de Y ahora Sonsoles.

Sens dubte, ella serà la seva major fan a Tu cara me suena, concurs que María coneix molt bé perquè va participar en la segona temporada. A més, a la quarta va ser part del jurat com a substituta temporal de Lolita Flores. D'aquí que se senti en la potestat de jutjar el concurs de Bertín com a professional i amiga.