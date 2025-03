Sofía Suescun i Kiko Jiménez confirmen la seva millor notícia: 'Ja ve'

Sofía Suescun ha confirmat la seva millor notícia. La influencer ha volgut compartir amb els seus seguidors la gran reforma que està duent a terme en la seva nova llar juntament amb Kiko Jiménez. I és que Sofía Suescun ha volgut afirmar que el final de la seva remodelació està cada cop més a prop després de confessar que: "Ja ve".

Tots dos han fet un pas més en la seva relació i han decidit invertir en un habitatge espectacular a Madrid. Però no només això, sinó que estan adaptant el pis al seu gust. La reforma més important fins al moment se centra en la barana de les escales que connecten la primera i la segona planta de l'àtic que han adquirit.

Sofía no ha volgut deixar passar l'oportunitat de mostrar tots els avenços a les seves xarxes socials. Com a bona influencer, manté informats els seus seguidors sobre cada detall d'aquesta transformació.

Sofía Suescun confirma la millor notícia sobre la casa que s'ha comprat juntament amb Kiko Jiménez

"Ja ve un gran canvi en el pis. Más Cristal em va proposar una cosa molt guai amb la barana i aquesta setmana estarà llesta", ha assegurat la jove.

Les seves paraules han causat un gran enrenou a les xarxes. Els fans han reaccionat amb entusiasme davant la remodelació del que s'ha convertit en la seva llar somiada. La gran novetat és la substitució de l'adorn forjat de ferro de la barana per vidre, cosa que aportarà un aire més modern, net i estètic al saló.

Per a Sofía, el disseny d'interiors és clau a l'hora de crear un ambient acollidor i elegant. Per això, no ha dubtat a apostar per materials de qualitat i solucions innovadores que potenciïn la lluminositat i amplitud dels espais.

La reforma de la barana està en la seva recta final. Segons ha avançat la mateixa Sofía, en pocs dies podrà mostrar el resultat definitiu. L'expectació és màxima, i els seus seguidors estan ansiosos per veure el canvi.

Sofía Suescun i Kiko Jiménez estan cada cop més a prop de finalitzar el seu projecte

Amb aquesta remodelació, Sofía Suescun i Kiko Jiménez consoliden el seu projecte de vida en comú. L'adquisició i reforma d'aquest pis és un reflex de la seva estabilitat i de la seva aposta per un futur junts.

Sens dubte, aquest nou canvi en la seva llar marca un abans i un després en la seva vida. Sofía ho sap, i per això no ha dubtat a compartir amb els seus seguidors cada avenç. La gran transformació està en marxa, i molt aviat podran gaudir del resultat final.

Els pròxims dies seran clau. La reforma de l'escala està a punt de finalitzar i tothom espera veure com ha quedat l'espectacular barana de vidre. Un nou capítol s'escriu en la vida de Sofía i Kiko, i els seus fans estan més que preparats per celebrar-ho.