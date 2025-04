Diego Arrabal fa saltar les alarmes amb l'estat de salut de Jordi González

Jordi González va anunciar a principis de gener que es trobava de baixa després d'haver contret una malaltia durant les vacances de Nadal a Colòmbia. Anne Igartiburu, la seva companya a l'espai de TVE D Corazón, va explicar que el català no trigaria gaire temps a tornar a televisió. No obstant això, ara ha estat Diego Arrabal qui ha alertat del veritable estat de salut del periodista.

El paparazzi explicava als seus seguidors que el presentador de la cadena pública només rep els amics "molt amics" al seu domicili. González, de 63 anys, està passant, segons el periodista, el pitjor moment de la seva vida. L'afectació que ha patit ha estat significativa i li fa impossible fins i tot aixecar-se del llit.

Si bé Arrabal no entrava en massa detalls per tractar-se d'un tema de salut, el que fos col·laborador de Telecinco compartia la preocupació existent en el món de la comunicació.

No obstant això, sembla que aquest problema lluny de solucionar-se ràpid s'ha complicat. Per aquesta raó, Jordi González ha hagut d'allargar la seva baixa laboral, preocupant els seus seguidors, tal com han recollit diferents mitjans.

Tot va començar després del viatge de González a Amèrica del Sud a finals d'any, en què va succeir alguna cosa que va provocar que aquest "ja no sigui la mateixa persona". Arrabal confirmava així la informació aportada per Anne Igartiburu. Segons l'andalús, la cadena pública, donada la gravetat del seu estat, no compta en aquests moments amb el periodista.

La preocupació del seu entorn i dels seus companys és màxima. Jordi, que, segons Arrabal, té pocs enemics, es troba en el "moment més delicat i terrible de la seva vida". De fet, hi ha mitjans que donen per acabada la seva carrera televisiva.

"A mi em costa fer-me a la idea", expressava el youtuber al seu canal. Unes paraules que deixen a la vista la preocupació que hi ha sobre la situació del comunicador. Jordi González, que al llarg de la seva vida ha conduït nombrosos programes d'èxit, es manté ara per causes alienes a la seva voluntat allunyat de les càmeres.

"Estarem atents a la seva evolució", deixava caure el de Marbella desitjant-li el millor al comunicador. "Màxima preocupació no és un titular gratuït", insistia Diego Arrabal als seus fidels. "Fins aquí podem llegir", sentenciava deixant clar que es guarda molta informació que no pot ser compartida públicament en un mitjà.

El cert és que el mateix Jordi González va contactar amb l'espai en què treballa dies després del seu retorn de Llatinoamèrica. "Estic malalt. Després de quinze dies de vacances, he agafat un refredat", va explicar mitjançant una videotrucada al seu programa D Corazón.

Aleshores, el barceloní va explicar alguns dels símptomes que patia. "Estic amb mal d'esquena, mal de coll, febre…" va explicar. Si bé va advertir que en una setmana podria incorporar-se al magazín de La 1, el cert és que han passat diversos mesos i el periodista encara es manté de baixa recuperant-se.