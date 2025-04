Muy fuerte: Rocío Flores confirma el secreto a voces sobre Sofía Suescun y su familia

Rocío Flores sacaba su lado más reivindicativo este lunes al compartir en redes sociales una publicación en la que cuestionaba a quienes son capaces de todo a cambio de dinero. Si bien algunos creyeron que la hija de Antonio David Flores estaba cuestionando a Olga Moreno, lo cierto es que estaban equivocados. La propia Rocío se ha encargado de aclarar que una de las personas a las que se refería no era otra que Sofía Suescun.

La hija de Rocío Carrasco no tardaba en reaccionar ante las dudas planteadas tras su publicación. La influencer, en primer lugar, dejaba claro que Olga Moreno forma parte de su entorno. "Cero problemas con Olga", afirmaba antes de pronunciar el nombre de Sofía Suescun.

A continuación, desvelaba que en su mensaje anterior ella estaba pensado en dos nombres muy concretos. Carmen Borrego, quien "se ha sentado en plató para hacer terapia con su hijo por dinero". Y, en segundo lugar, a la novia de Kiko Jiménez, quien no ha tenido reparos en cobrar por hablar sobre la situación actual que vive con su madre Maite Galdeano.

Rocío Flores cuestiona a Sofía Suescun por ser capaz de todo por dinero

La hermana de David Flores recordaba que Sofía Suescun, durante estos años, "se ha dedicado a hablar de mí lo más grande".

Lo cierto es que hace mucho tiempo que Sofía Suescun dejó claro que se posicionaba del lado de Rocío Carrasco en su enfrentamiento con su ex y con sus hijos. "No cuadra que lleve diez años sin ver a su madre y que no cuente el porqué", dijo en una revista refiriéndose a Rocío Flores.

Entonces, la de Pamplona no tuvo reparos en atacar a la hija de Antonio David Flores. "Si Rocío contara lo que realmente pasó con su madre quedaría en muy mal lugar y ya no va a interesar a nadie", sentenciaba Suescun.

Desde entonces la actual colaboradora de Socialité se ha mostrado muy crítica con Rocío Flores de quien incluso ha dicho que "le beneficia quedarse calladita". Una postura muy diferente a la que ella ha tenido con su madre. Recordemos que Suescun se sentó el pasado verano en diferentes platós para hablar de Maite Galdeano previo pago del caché correspondiente.

La hija de Antonio David Flores zanja la polémica dejando claro a quién se refería en su publicación

"El tiempo pone a cada uno en su lugar", escribía hace pocos días la nieta de Rocío Jurado en su perfil de Instagram. Una historia que inquietó a numerosos usuarios y tras el que llegó otro mensaje aún más evidente.

"He ido viendo a lo largo de estos años muchas cosas, uno a uno escupían hacia arriba y les ha caído encima, encima con creces. Todo por dinero".

Ahora por fin ha quedado claro que Rocío se refería, además de a Carmen Borrego, a la novia de Kiko Jiménez. "Fin de la polémica", zanjaba Rocío dejando atrás las especulaciones surgidas tras su publicación que tanta repercusión ha tenido.