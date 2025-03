Maite Galdeano trenca el silenci i deixa marcada a Sofía Suescun: 'Bastant malament'

Maite Galdeano ha reaparegut públicament coincidint amb el debut de la seva filla a Socialité. La mare de Sofia Suescun pujava al seu perfil un vídeo en el qual justificava la seva absència a les xarxes a causa d'un problema de salut: "he estat bastant malament", afirmava Maite. Una circumstància que no ha preocupat la seva filla, qui està centrada en la seva nova feina a Telecinco.

La nòvia de Kiko Jiménez es posava al capdavant de la nova secció dedicada a Supervivientes 2025. Prenent el relleu de Carmen Alcayde, Sofia Suescun era rebuda al plató per María Verdoy qui li donava una calorosa benvinguda. "Ella, l'única, la supervivent d'Hondures i de la vida: Sofia Suescun", anunciava la conductora del magazine de Telecinco.

Mentre Sofia Suescun repassava les últimes notícies relacionades amb el reality de supervivència, la seva mare roman a la capital navarresa acompanyada per una amiga. Maite Galdeano avançava que, després d'un temps allunyada dels seus seguidors, "d'ara endavant estaré més activa explicant-vos cosetes".

Maite Galdeano parla dels seus problemes de salut mentre la seva filla debuta com a presentadora

Juntament amb la seva inseparable gosseta Tila, Galdeano explicava que porta el seu animal de companyia al seu carretó perquè es cansa. Pel que sembla la que va ser concursant de Gran Hermano 16 realitza llargues caminades per Pamplona malgrat les baixes temperatures.

Complint les seves paraules, Maite publicava una hora després una fotografia en la qual apareixia la seva gosseta al costat d'un llibre. "Pensament positiu, qui mana a la teva vida?", és el títol triat per la navarresa com a última lectura.

Va ser l'agost passat quan la mare de Sofia Suescun va explicar que la seva filla l'havia fet fora de casa. Segons ella, en arribar al seu domicili es va trobar que no podia obrir els panys. "Havien canviat tots els bombins i he saltat el mur i m'he fet una ferida a la cuixa amb sang", va assegurar.

Sofia Suescun somriu a càmera mentre Maite Galdeano reconeix haver estat bastant malament

Aleshores Maite va culpar d'aquesta situació al nòvio de la seva filla, Kiko Jiménez, al qual es va referir com a "ser". A més, va afirmar que l'andalús ha aconseguit anul·lar la seva filla. "Mai pensava Sofia que em faries aquest mal, fent fora de casa teva a la teva mare, però estàs induïda i anul·lada per un ser..."

Des de llavors mare i filla no s'han tornat a veure. Si bé Maite va passar una temporada a la casa de la seva propietat a La Manga, ara la navarresa porta un temps a la seva terra. Fa un mes Galdeano compartia un vídeo en el qual mostrava una via en un dels seus braços: "Intentant afrontar la dura realitat", va escriure.

Sense desvelar el perquè de la seva visita a un centre mèdic, per ara no sembla que hi hagi senyals que Sofia Suescun hagi acostat posicions amb la seva mare. Un fet que ara enfosquiria aquest moment en què la jove ha iniciat una nova etapa a televisió.