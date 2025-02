Felicitat i sorpresa: confirmen el rumor sobre Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia tornen a l'actualitat social amb bones notícies. I és que, tal com s'ha confirmat, l'exduc de Palma no pot estar més feliç després de l'últim i sorprenent gir que ha experimentat la seva vida privada.

No hi ha dubte que la relació sentimental de l'exjugador d'handbol i la seva actual parella està passant per una de les èpoques més dolces. Però ara, tots dos han tornat a convertir-se en notícia després de confirmar-se un dels seus últims rumors: el seu patrimoni immobiliari ha augmentat.

Fa diversos anys, Iñaki Urdangarin es va veure obligat a desprendre's de totes les seves propietats per fer front a la responsabilitat civil imposada per la sentència del Cas Nóos. Però ara, després d'haver passat per aquestes dificultats econòmiques, la vida de l'actual nuvi d'Ainhoa Armentia ha pres un nou rumb.

Tal com ha assegurat Vanitatis en una de les seves últimes publicacions, el passat 23 de novembre de 2021, l'exduc de Palma va tornar a convertir-se en propietari.

Aquesta situació es va produir diversos mesos després de mudar-se a un pis de lloguer juntament amb Ainhoa Armentia i de tancar Aizoon, l'última empresa amb la qual mantenia vincles.

Es confirma una feliç i inesperada notícia sobre Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia: augmenta el seu patrimoni

Segons ha transcendit, arran de la mort d'una persona molt propera a ell, Iñaki Urdangarin es va convertir novament en propietari. No obstant això, la propietat que ara posseeix dista molt de les luxoses mansions i inversions que va tenir en el passat.

Encara que és cert que l'actual nuvi d'Ainhoa Armentia torna a ser amo d'un immoble, en aquesta ocasió, es tracta d'un modest local de 135 metres quadrats. Aquest establiment es troba al centre d'Urretxu, un municipi veí de Zumárraga, localitat guipuscoana en la qual va néixer l'exduc de Palma.

La propietat està dividida en dues parts. Una de les meitats va ser adquirida per un matrimoni en règim de guanys. Mentrestant, l'altra va passar a mans d'Iñaki Urdangarin i els seus sis germans com a part d'una herència.

No obstant això, per desgràcia, un dels membres de la parella que comparteix aquesta propietat amb la família Urdangarin va morir el passat mes d'octubre. Motiu pel qual ara el nombre de propietaris és vuit.

Es tracta d'un local ubicat en una de les places més conegudes del municipi. Fins fa poc, va estar llogat i funcionava com una autoescola, però el negoci va tancar i, per ara, l'espai no està generant ingressos.

Això suggereix que cap dels seus propietaris té una necessitat urgent de percebre els guanys que podria aportar un lloguer a la zona, encara que tampoc serien massa elevades.