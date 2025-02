Aquest és el negoci que Hansi Flick va haver de tancar després de més de 20 anys

Hansi Flick ha trobat a Barcelona una nova llar al costat de la seva esposa Silke i les seves filles, Hannah i Kathrin. L'actual entrenador del Barça ha començat una nova etapa en la seva vida, marcada per la seva passió pel futbol i el desig de gaudir de la seva família.

Després d'anys d'èxit a Alemanya, Hansi Flick s'enfronta ara al repte de dirigir l'equip blaugrana, mentre construeix una vida en una ciutat que ja ha conquerit el seu cor.

Aquest és el negoci que Hansi Flick va haver de tancar

Des de jove, Flick va tenir clar que el seu suport més gran era la seva esposa Silke, a qui va conèixer quan ell tenia 18 anys i ella 15. La seva història d'amor ha estat indestructible des de llavors, i el 1987 van segellar el seu compromís amb un casament a Bammental, la seva ciutat.

Més enllà del seu paper com a consellera i companya de vida, Silke va compartir amb ell una faceta empresarial que pocs coneixen. Durant més de dues dècades, tots dos van gestionar junts la botiga d'esports Hansi Flick Sport und Freizeit.

El negoci, ubicat a Bammental, va néixer el 1995 després de la retirada de Flick com a jugador a causa d'una lesió. En aquell moment, va decidir fer un gir a la seva carrera i apostar pel comerç esportiu. Durant 22 anys, la botiga va ser un punt de referència a la comunitat.

No obstant això, el 2017, després de més de dues dècades de funcionament, finalment va tancar. Encara que la decisió no va ser fàcil, Flick ja estava enfocat en la seva carrera com a entrenador i el seu camí dins del futbol professional li exigia cada vegada més compromís.

El drama més desconegut de Hansi Flick i la seva dona

El moment més difícil que la família Flick va travessar no va estar relacionat amb el futbol ni amb els negocis, sinó amb la salut. El 2010, Silke va ser diagnosticada de càncer de mama, una situació que va marcar profundament a Hansi.

En el seu llibre Im Moment – Über Erfolg, die Schönheit des Spiels und was im Leben wirklich zählt, l'entrenador recorda amb emoció aquest període. De fet, ho descriu com una de les experiències més desafiants de la seva vida.

"Vaig tenir por d'una manera que mai havia sentit. Estar al seu costat i al costat de les nenes era més important que de costum", confessava en les seves pàgines. Durant aquesta etapa, va rebre el suport de la Federació Alemanya de Futbol.

Flick també va admetre que aquesta vivència va canviar la seva perspectiva sobre el futbol, afirmant que "hi ha coses més grans i importants que el futbol". La seva esposa, amb una fortalesa admirable, va superar la malaltia.