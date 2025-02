Iñaki Urdangarin fa una cosa amb la infanta Cristina que deixa a molts sense paraules

Iñaki Urdangarin ha sorprès recentment amb el que ha fet amb la infanta Cristina: s'ha interessat pel seu estat de salut. Fa unes setmanes, la filla de Joan Carles va patir un accident domèstic mentre es trobava a la Zarzuela. La seva aparició amb el braç en cabestrell i amb problemes de mobilitat al seu peu esquerre van fer saltar les alarmes.

També va preocupar al seu exmarit, Iñaki, qui no va trigar a interessar-se per l'estat de la que va ser la seva dona. Tal com afirmen fonts properes, Urdangarin va preguntar amb assiduïtat al seu fill Pablo per Cristina.

Iñaki Urdangarin sorprèn amb l'últim que ha fet amb la infanta Cristina

Fa unes setmanes, la infanta Cristina va ser vista amb el braç en cabestrell i amb problemes de mobilitat al seu peu esquerre. Tot i no voler pronunciar-se sobre el motiu d'aquesta situació, es va saber que havia patit un accident domèstic a la Zarzuela. L'exdona d'Iñaki Urdangarin va acudir al seu metge de capçalera a Barcelona per fer-se una revisió.

Durant aquest temps en què ha estat convalescent, el seu exmarit, Iñaki, ha fet alguna cosa amb la infanta Cristina que ha deixat tothom mut. Concretament, Urdangarin s'ha interessat per l'estat de salut de la seva exdona després de conèixer el que va passar a través de la premsa.

L'accident domèstic de Cristina va causar certa alarma i ha provocat que estigués al centre de l'atenció mediàtica a causa d'aquest succés inesperat. Això, al seu torn, ha portat Iñaki a assabentar-se pels mitjans de comunicació que la seva exdona havia tingut un accident.

Des del seu divorci, la relació entre Urdangarin i la infanta Cristina és totalment nul·la. Tots dos eviten per tots els mitjans coincidir i es tornen per no veure's quan acudeixen a veure jugar a Pablo a l'handbol. És per això que el fet que Iñaki s'hagi interessat per la salut de la seva exdona, ha cridat poderosament l'atenció.

Tal com publica Monarquia Confidencial, a través del seu fill Pablo, Urdangarin ha rebut informació detallada sobre el seu benestar i recuperació. Iñaki ha estat en contacte amb ell per informar-se sobre l'evolució de la salut de Cristina i conèixer l'última hora.

Iñaki Urdangarin s'interessa per la salut de la infanta Cristina

Pablo ha estat l'encarregat d'alçar ponts amb els seus pares i intentar que la relació entre ells sigui fluida. No obstant això, la ruptura és molt recent i Cristina no està disposada a perdonar el greuge del qual va ser víctima per part d'Iñaki.

Per la seva banda, l'exduc de Palma intenta que la relació sigui el més fluida possible, sobretot pel benestar dels seus fills. Encara que ja tots ells són majors d'edat, tots dos encara han de posar-se d'acord per no coincidir en segons quins moments.

Atès que Cristina resideix la major part del temps a Barcelona, és Pablo qui més temps està al seu costat. D'aquí que hagi estat al primer al qual Iñaki ha telefonat per saber com es troba la infanta després del seu accident domèstic.

Segons ha transcendit, encara que no es van reportar lesions greus, l'impacte ha estat prou significatiu perquè la infanta necessités un cabestrell. En la seva última aparició al casament del seu cosí a Grècia, Cristina encara arrossegava problemes de mobilitat al seu peu esquerre.

Durant aquest temps, la infanta ha estat envoltada del seu cercle proper, que han estat pendents de la seva recuperació. Els seus fills han estat en permanent contacte amb ella mostrant la seva preocupació i interès per la seva recuperació.

També Iñaki qui, malgrat el divorci, ha demostrat el seu afecte i suport cap a la infanta. La relació de tots dos, que ha travessat diferents etapes, continua mostrant signes de respecte mutu.