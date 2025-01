Confirmat el rumor sobre Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia: ‘És probable que…’

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia van veure fa ara tres anys com els mitjans de comunicació publicaven les primeres imatges en què apareixien junts. Un aniversari del qual Pilar Eyre s'ha fet ressò al seu canal de YouTube. La periodista, més enllà de repassar el citat aniversari, avançava una cosa: "És molt probable que Ainhoa i Iñaki es casin, si és que no s'han casat ja".

Una afirmació amb la qual Pilar Eyre insinuava que l'estat civil de l'exjugador d'handbol i l'advocada podria haver canviat.

Pilar Eyre ha deixat caure que Iñaki i Ainhoa podrien haver oficialitzat la seva relació

Aquesta setmana una coneguda publicació analitzava la recent trobada familiar que hi va haver entre els fills d'Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia. Una reunió que arriba just un any després que els exduques de Palma signessin el seu divorci.

La citada revista mostrava imatges de la parella i els quatre fills d'ell passejant pel bosc. Unes instantànies en què cridava l'atenció l'evident distància física existent entre els joves i la parella del seu pare.

El cert és que aquest testimoni gràfic confirma que Iñaki Urdangarin ha vist complert el seu desig de reunir els fills i la seva parella. Una situació que per a la infanta Cristina no és en absolut agradable.

Marisa Martín Blázquez explicava a TardeAR que la tensió entre els nets de l'emèrit i la parella del seu pare era més que evident. De fet, la periodista assegurava que cap dels fills de Cristina de Borbó "tenia la intenció d'estar amb Ainhoa".

Pel que sembla, els joves anaven a visitar el seu pare i la seva àvia. Segons la tertuliana, Pablo, l'únic que coneixia Ainhoa, hauria exercit d'intermediari amb els germans per demanar-los que fessin el favor d'acostar-se a la vitoriana.

Cal recordar que els fills de la infanta no es van prendre gens bé en el seu dia la traïció del seu pare. Durant molt de temps van rebutjar la trobada amb Armentia malgrat la insistència de l'exduc de Palma.

Ara, tres anys després de sortir a la llum la relació amb Ainhoa, Iñaki ha aconseguit que els seus fills viatgessin a Vitòria per rebre amb ell l'any. No obstant això, lluny de ser unes vacances idíl·liques en família, van ser uns dies en què la tensió va ser la protagonista.

Els fills de la infanta Cristina han passat uns dies amb el seu pare i la parella d'aquest

Una trobada en què la parella podria haver aprofitat per parlar d'un enllaç que no només no descarten sinó que, segons Pilar Eyre, fins i tot podria haver-se produït.

Iñaki i Ainhoa tenen clar des de fa molt de temps que volen formalitzar la seva relació. De fet, fonts properes a ambdós així ho confirmaven: "Han parlat d'això i és més que probable que acabin contraient matrimoni en el futur".

Un any després de la signatura del divorci i després de fer el pas que els fills d'Iñaki s'acostin a la seva parella el següent podria ser el casament. Un enllaç en què comptar amb l'aprovació de Juan, Pablo, Miguel i Irene seria fonamental per al seu pare.