Destapen què va dir Joan Carles I a Iñaki Urdangarin just abans d'entrar a la presó

Iñaki Urdangarin va veure que el desembre de 2011, quan encara era marit de la infanta Cristina, era apartat dels actes de la Casa Reial. Només uns dies més tard, en concret el dia 30, el que va ser jugador d'handbol era imputat pel cas Nóos. Ara ha transcendit que en el seu moment el rei emèrit va demanar al seu aleshores gendre que fes una declaració amb la qual desvinculés Cristina de Borbó de la polèmica.

Joan Carles I va demanar a Iñaki Urdangarin que aclarís que la seva filla estava al marge de qualsevol relació amb les operacions per les quals després va ser jutjat. El que era aleshores cap d'Estat va sol·licitar al duc de Palma que “demanés perdó” i que vengués “el seu palauet de Pedralbes”.

L'emèrit va exigir al seu gendre que desvinculés la Casa Reial de qualsevol relació amb el cas. Malgrat tots aquests requisits, la veritat és que Iñaki únicament va vendre la seva residència esmentada per instal·lar-se a Ginebra.

Què va demanar l'emèrit a Iñaki Urdangarin després de conèixer-se la seva implicació en el cas Nóos

Finalment, Joan Carles I, en veure que el seu gendre no complia cap de les seves advertències, va demanar a la Infanta la renúncia als seus drets dinàstics. Un gest amb el qual alleujaria les conseqüències del dany causat a la institució per la implicació del matrimoni en el cas Nóos.

Aleshores ningú a la Casa Reial es plantejava un divorci que arribaria anys després, però sí almenys en la renúncia als seus drets dinàstics. No obstant això, davant la negativa de Cristina, a finals de 2011 es va decidir apartar el matrimoni de l'activitat oficial de la Família Reial.

Joan Carles de Borbó pretenia que Urdangarin exculpés la infanta de qualsevol polèmica

Nacho Gay, en la presentació del seu llibre Urdangarin: relato de un naufragio, va posar sobre la taula la promesa que Joan Carles va fer a Iñaki quan aquest estava a la presó. Segons el citat periodista a Urdangarin se li va dir que se li “ajudaria d'alguna manera perquè la presó fos un període menys dolorós per a ell”. A més, li van proposar que en sortir de presó facilitarien que es reinserís “de la millor manera possible”.

No obstant això, l'excunyat de la reina Letícia va veure com aquestes paraules finalment no es van posar en pràctica. Quan Iñaki va sortir de la presó, Joan Carles ja havia abdicat a favor del seu fill.

Després de gairebé quatre dècades de regnat, el monarca renunciava l'any 2014 al tron d'Espanya. Sis anys més tard, l'agost de 2020, anunciava el seu exili i traslladava la seva residència a Abu Dhabi.

El monarca no va poder ajudar Iñaki a trobar una feina. Va ser la família de l'exesportista la que va aconseguir que tingués una feina al despatx Imaz & Associats. Precisament va ser allà on Urdangarin va conèixer Ainhoa Armentia, qui es convertiria després en la seva parella.