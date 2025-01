La ferma decisió de Pablo Urdangarin en conèixer el nou casament d'Iñaki Urdangarin

Fa pocs dies, vam conèixer la intenció que té Iñaki Urdangarin de passar per l'altar amb la seva actual parella, Ainhoa Armentia. Ara, Pablo Urdangarin ha deixat al descobert davant la premsa la ferma decisió que ha pres després de conèixer aquesta notícia: guardar silenci.

Va ser el passat 25 de gener de 2022 quan la revista Lecturas va publicar en exclusiva unes imatges de les més reveladores. En elles, es podia veure l'exduc de Palma en una actitud molt afectuosa amb una “misteriosa dona rossa”.

Unes instantànies que, com era d'esperar, han suposat un abans i un després en la família de Pablo Urdangarin. Tant és així que, a partir d'aquest mateix moment, la seva mare va posar en marxa tots els tràmits necessaris per posar fi al seu matrimoni amb Iñaki Urdangarin.

No obstant això, no va ser fins a finals de 2023 quan la infanta Cristina i el seu exmarit van signar els corresponents papers del seu divorci, en secret i en una notaria de Barcelona. Des de llavors, els rumors sobre el possible casament de l'exjugador d'handbol i Ainhoa Armentia no han deixat de ressonar amb força.

No obstant això, va ser el passat cap de setmana quan es va confirmar el nou casament d'Iñaki Urdangarin. “La intenció d'aquest casament és que sigui discret, amb molt poca gent, un grup reduït”, va assegurar la periodista Marisa Martín-Blázquez en el programa Fiesta.

A més, i després de destacar que a Pablo Urdangarin i als seus germans els va agafar per sorpresa aquesta notícia, la col·laboradora va confirmar que “algú no està del tot a favor”.

Ara, i amb tota aquesta informació acaparant l'atenció de la premsa, el jugador del Fraikin BM Granollers ha reaparegut a Barcelona en una actitud de les més serioses i distants. Tant és així que, quan li han preguntat pel casament d'Iñaki Urdangarin, ha evitat per tots els mitjans pronunciar-se al respecte.

Pablo Urdangarin pren una ferma decisió després de sortir a la llum el nou casament d'Iñaki Urdangarin

Aquest dimarts, 21 de gener, un equip d'Europa Press ha captat les primeres imatges de Pablo Urdangarin després de sortir a la llum alguns dels detalls del casament d'Iñaki Urdangarin.

No obstant això, i malgrat l'amabilitat que sol tenir amb els mitjans de comunicació, en aquesta ocasió s'ha mostrat de les més serioses i distants amb els reporters. Tant és així que no ha pogut amagar el seu disgust quan li han preguntat per aquest complicat tema familiar.

A més, i malgrat que els seus gestos han parlat per ell, Pablo Urdangarin ha guardat en tot moment silenci, en un intent per evitar confirmar públicament tota aquesta informació.

D'altra banda, també s'ha negat a aclarir si Iñaki Urdangarin els va informar a ell i als seus germans dels seus plans de casament durant la seva última trobada a Nadal. Reunió familiar que va tenir lloc a Vitòria i a la qual també va assistir Ainhoa Armentia.