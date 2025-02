Silenci amb la confessió que Pepe Navarro ha fet sobre Isabel Gemio: 'És molt...'

Pepe Navarro va ser un dels convidats a la gala benèfica organitzada dilluns passat per la Fundació Isabel Gemio. Allà el presentador va deixar tothom mut amb la confessió que va fer sobre la seva relació amb Isabel. "És molt amiga meva", va revelar sobre el vincle que l'uneix a la periodista.

Gemio porta més d'una dècada lluitant per donar visibilitat a les malalties rares i aquest any va voler tenir un gest amb Pepe. La seva fundació va premiar el comunicador, que també ha exercit un paper fonamental en l'organització.

Pepe Navarro sorprèn amb la seva confessió sobre Isabel Gemio

Un any més, la fundació que dirigeix Isabel Gemio va celebrar una de les seves nits més especials. La presentadora s'ha bolcat per donar visibilitat a les malalties rares comptant amb l'ajuda de grans amics. Entre ells, Pepe Navarro, que no va faltar a la seva cita benèfica.

Al photocall es va fer el silenci quan Navarro va confessar el vincle especial que l'uneix a Isabel. "És molt amiga meva", va desvelar sobre la relació que manté amb Gemio a la qual també considera part de la seva família.

El Casino de Madrid va ser l'escenari escollit per Isabel per celebrar el 17è aniversari de la seva fundació. L'objectiu de l'organització és recaptar fons per ajudar en la investigació de les malalties rares. Gemio està molt conscienciada amb la causa, ja que és mare d'un nen amb distròfia muscular que va adoptar a Guatemala.

Gemio mai no es va imaginar que el petit patia aquesta malaltia rara, però es va bolcar en oferir-li tot el necessari. Avui dia, la presentadora presumeix de Gustavo i s'ha convertit en tot un símbol de lluita i superació. D'aquí va néixer la fundació, per ajudar pacients i familiars que es trobin en la seva mateixa situació.

Diferents cares conegudes van assistir a la gala benèfica, sent Pepe Navarro un dels principals protagonistes. La fundació va tenir a bé premiar el presentador que també va exercir un paper fonamental en la causa. L'any passat, sense anar més lluny, després de guanyar a El Desafío, va donar els 9.000 euros del premi a la Fundació Isabel Gemio.

Ara, la periodista ha volgut retornar-li el gest atorgant-li un guardó que Navarro ha rebut amb gran orgull.

Pepe Navarro considera Isabel Gemio de la seva família

Més d'una dècada porta Isabel lluitant per donar visibilitat a les malalties rares. No ha estat sola en aquesta lluita, ja que ha pogut comptar amb grans cares conegudes que l'han ajudat en la seva tasca. Paula Vázquez, Pastora Soles, Pedro Piqueras o Sofía Cristo la van acompanyar en el 17è aniversari de la fundació.

No obstant això, d'entre tots ells va ser Pepe Navarro qui va protagonitzar el moment més emotiu de la nit. Davant dels mitjans, va confessar que mai no ha faltat a la seva cita solidària i que, per a ell, Isabel és molt més que una amiga.

"Al final és la família", va assenyalar. "Es comparteix absolutament tot, alegries, penes, projectes, esperances, frustracions", va afegir aclarint com d'units estan amb Gemio. A més, Navarro també va tenir unes paraules afectuoses per a Gustavo, el fill de la comunicadora que ahir a la nit també va estar present al sopar benèfic.

Una demostració de com d'involucrat està Pepe en la vida personal d'Isabel. De fet, el periodista Jesús Manuel Ruiz va assegurar que el gran amor de la periodista sempre ha estat Navarro. "Catalunya va ser testimoni de grans moments", ha comentat misteriós sense donar més detalls.

Aquesta informació contrasta amb la pregunta que li van fer al presentador sobre l'amistat entre un home i una dona. "L'amistat no té gènere i Isabel és una amiga en lletres majúscules", va insistir.