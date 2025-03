Fabiola Martínez decideix explicar la veritat sobre l'herència de Bertín Osborne

Durant la seva última aparició pública, Fabiola Martínez ha fet un pas endavant i no ha tingut cap problema a explicar la veritat sobre l'herència comentada de Bertín Osborne.

Aquest dijous, 27 de març, la col·laboradora de televisió ha reaparegut a Madrid per assistir a la gala solidària Noche por los sueños. Esdeveniment social que els mitjans de comunicació han aprofitat per parlar amb ella uns minuts.

Com era d'esperar, durant el corresponent photocall, Fabiola Martínez no ha tingut cap problema a respondre a algunes de les qüestions dels reporters. Entre elles, algunes relacionades amb la seva vida sentimental o amb el fill de Gabriela Guillén.

No obstant això, les declaracions que més han cridat l'atenció han estat les protagonitzades per Bertín Osborne i l'herència que va adquirir després de la mort del seu pare.

En un primer moment, Fabiola Martínez s'ha mostrat bastant reticent a parlar sobre aquest tema: “A mi no em correspon, així que no tinc…”. No obstant això, un reporter d'Europa Press li ha recordat que, encara que ella no tingui res a veure, sí que repercuteix directament en els seus fills.

Unes paraules que han provocat la immediata reacció de l'exdona de Bertín Osborne. “Bé, però està viu, no el matem”, ha assegurat, justificant la seva resposta.

Fabiola Martínez parla alt i clar sobre l'herència de Bertín Osborne

Molt més accessible s'ha mostrat Fabiola Martínez quan l'esmentada agència li ha preguntat per la possibilitat que Bertín Osborne hereti el títol de comte del seu pare.

“Mira, el senyor Enrique, don Enrique, el comte, que ja no està amb nosaltres, tenia diversos títols. Bastant tenim ja amb la Casa Reial i els reis i les princeses”, ha assegurat la col·laboradora de televisió.

D'altra banda, els reporters han volgut aprofitar l'ocasió per preguntar-li a Fabiola Martínez pels suposats problemes econòmics que té avui dia Bertín Osborne. Informació que va sortir a la llum fa unes setmanes.

Tal com va assegurar Lecturas a mitjans de febrer, el presentador de televisió estaria “al límit de la ruïna”. I és que, segons ells, avui dia acumula un deute de gairebé 6,5 milions d'euros.

“Pel que fa als seus fills, la responsabilitat que ell té, la compleix. I, a efectes, jo no he vist cap problema, així que no sé. Desconec si darrere d'això hi ha més coses, no en tinc ni idea”, ha respost de manera clara i taxativa Fabiola Martínez.