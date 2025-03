Hollywood es queda en blanc: una ex de Brad Pitt ha confirmat el seu secret

Tot Hollywood ha quedat impressionat amb les declaracions que l'ex de Brad Pitt ha confessat en una revista. Gwyneth Paltrow ha trencat el seu silenci, desvelant per primera vegada el que va ser per a ella sortir amb el famós actor. "És com haver sortit amb, què sé jo, el príncep Guillem", ha dit sobre la petjada que ha deixat en la seva vida.

L'actriu de 52 anys va recordar aquells temps en què ella i Pitt acaparaven les portades de les revistes. Va ser una de les parelles més famoses dels anys noranta, i Paltrow afirma que "sempre se'n parlarà del tema". Del seu passat amb Brad guarda un bon record, encara que reconeix que "és molt intrigant".

Hollywood emmudeix davant la confessió de l'exnòvia de Brad Pitt

Parlar de Brad Pitt és parlar d'un dels actors més reconeguts de Hollywood. Amb tan sols 23 anys, va començar a destacar en el món de la interpretació. El seu talent, carisma i, per què no dir-ho, atractiu va fer que Brad es convertís en tot un 'sex simbol'.

A l'esquena té una llarga llista de conquestes i una d'elles ha trencat el seu silenci en la seva entrevista més sincera. Es tracta de Gwyneth Paltrow, qui va tenir un romanç amb Pitt a la dècada dels 90. "És com haver sortit amb, què sé jo, el príncep Guillem", ha confessat l'actriu nord-americana.

Era un secret de domini públic que el romanç de Paltrow i Brad va acaparar durant anys els titulars de gran part dels mitjans de comunicació. Tanmateix, això no ha evitat que la confirmació de l'actriu hagi impressionat tot Hollywood. Sobretot, perquè és la primera vegada que desvela públicament el que va suposar per a ella la seva relació amb Brad.

"Sempre se'n parlarà del tema", ha admès conscient que aquesta parcel·la de la seva vida continua generant interès anys després. Paltrow va conèixer Brad Pitt quan tenia només 22 anys i ell 29, durant el rodatge de la pel·lícula Seven. La química entre ambdós va ser instantània i la relació va florir ràpidament.

No obstant això, segons Paltrow, va estar marcada per la constant atenció mediàtica. En l'entrevista expressa que, encara que sempre va ser conscient de l'interès que suscitava, ara ho veu molt més fascinant. Tant com haver sortit amb el marit de Kate Middleton.

El costat més romàntic de Brad Pitt

Després de la ruptura el 1997, Paltrow ha descrit la seva relació amb Pitt com una experiència intensa. D'ell guarda un bon record, encara que admet que és "un personatge molt intrigant". "Segueixo sent una gran fan seva", va confessar en una entrevista a Harper's Bazaar el 2020.

Ara, l'ex de Brad torna a recordar el seu passat amorós amb l'actor rememorant algunes anècdotes viscudes amb ell. Una d'elles va ser com durant el rodatge d'una pel·lícula, va demanar un petit descans per celebrar el seu aniversari amb Pitt. Aquest s'havia desplaçat fins al lloc on es trobava ella per gaudir junts de l'aniversari de Paltrow.

"Era allà per celebrar amb mi el meu aniversari", recorda desvelant el costat més romàntic de l'actor. Encara que el seu romanç va acabar fa dècades, Paltrow i Pitt mantenen una relació cordial i respectuosa. S'han mostrat públicament cordials en diverses ocasions, demostrant que el temps ha curat les ferides del passat.

Avui, Gwyneth Paltrow es mostra completament feliç en el seu matrimoni amb un conegut director de cinema, que respecta el seu passat i la seva amistat amb Pitt. No en va ser una part important i inesborrable de la seva vida que sempre formarà part d'ella.

Gràcies a aquesta relació va aconseguir aprendre moltes coses i a manejar millor l'exposició mediàtica. Per a ella, haver estat amb Brad Pitt no només va ser una etapa de la seva vida, també un fita en la seva carrera com a actriu i en el seu creixement personal.