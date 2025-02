Una exclusiva de Luis Pliego sobre Bertín Osborne ho canvia tot: 'Milions d'euros'

Luis Pliego va avançar una exclusiva sobre Bertín Osborne que ningú s'esperava: el presentador de Mi casa es la tuya travessa seriosos problemes econòmics. Aquesta informació ho canvia tot, perquè fins al moment es desconeixia la veritable situació de Bertín. Segons va explicar Pliego, el cantant de ranxeres arrossega un deute de “milions d'euros” que complica les coses amb Gabriela.

Recordem que el judici per la paternitat del fill de la paraguaiana va finalitzar a favor d'aquesta. Per la qual cosa Osborne haurà de fer tot el possible per complir amb la manutenció del menor just ara que no té liquiditat. Les negociacions per la pensió ja estan en marxa i es preveu que portarà temps fins a arribar a un pacte en comú.

Luis Pliego confirma la gran exclusiva de Bertín Osborne

Com cada dimarts, Luis Pliego va acudir al plató de TardeAR per avançar alguns dels temes que aquest dimecres sortiran a la seva revista. Un d'ells, guarda relació amb l'última hora de Bertín Osborne després de confirmar-se la seva paternitat del fill de Gabriela.

Pliego va donar en directe una exclusiva inesperada de Bertín: travessa seriosos problemes econòmics. El cantant, que acaba de fitxar per Tu cara me suena, necessita liquiditat per sanejar la seva economia de manera immediata. Segons va revelar el director de Lecturas, l'exmarit de Fabiola Martínez té un deute de “milions d'euros”, amb diverses entitats bancàries.

Ningú s'esperava que la situació de Bertín fos tan greu, però la veritat és que aquesta última hora canvia moltes coses. Una d'elles, les negociacions per la manutenció del fill de Gabriela després de la sentència del jutge d'atorgar-li a Bertín la paternitat. El presentador va acceptar la sentència i ara haurà de complir amb les seves obligacions com a pare.

Una de les primeres coses de les quals haurà de fer-se càrrec és de les despeses retroactives d'aquests 14 mesos del petit. Just ara que Pliego ha revelat que no té liquiditat, Bertín haurà de fer tot el possible per complir amb les seves obligacions. De moment, les negociacions per la pensió del menor no han arribat a terme, ja que Osborne necessita temps per sanejar els seus comptes.

D'aquí que Gabriela reconegués fa unes setmanes no haver rebut compensació econòmica després de la sentència del jutge. I és que la situació de Bertín és extremadament difícil, donat el gran deute milionari que carrega sobre les seves espatlles.

Luis Pliego afirma que Bertín Osborne té problemes econòmics

Luis Pliego va desgranar punt per punt quins són els tres fronts oberts que té Bertín en la seva economia. El primer d'ells, fa referència al deute de “milions d'euros” que Osborne té amb els bancs. A més, el cantant té una hipoteca fins al 2050 que limita considerablement els seus moviments.

A això cal sumar-li prop de 40.000 euros al mes que acumula d'interessos per fer front a aquests deutes. En definitiva, segons el director de la revista: “Bertín està en fallida”.

Aquesta situació està ofegant l'ex de Fabiola, que necessita com més aviat millor treure's de sobre part d'aquests deutes per reflotar la seva economia. Potser, per això, ha accedit a participar a Tu cara me suena, per obtenir guanys que l'ajudin a pagar el que deu.

No obstant això, segons la informació de Luis, Bertín haurà de fer molt més si vol sortir airós d'aquest tràngol. Davant seu té molts fronts oberts als quals se li ha sumat la seva guerra amb Gabriela.

Per molt que Bertín ha intentat desvincular-se del fill de la paraguaiana, finalment ha estat declarat pare del menor. Un nou maldecap més per al presentador qui, per sobre de tot, haurà de complir les seves obligacions com a pare.