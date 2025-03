Fabiola Martínez sorprèn a molts destapant una cosa de Bertín Osborne: 'Tenim una...'

Fabiola Martínez explicava recentment a televisió com és en l'actualitat la relació que manté amb Bertín Osborne. La veneçolana se sincerava al plató de TardeAR referint-se al tracte que té amb el seu exmarit. "Tenim una relació molt bonica de respecte cap a tot el que hem viscut i cap als nostres fills", assegurava Martínez.

La que fora col·laboradora de Y ahora Sonsoles acudia al citat programa de Telecinco per presentar la seva primera obra com a escriptora. Una intervenció que Fabiola aprofitava per aclarir els motius de la seva ruptura.

Si bé descartava l'existència de terceres persones, Martínez posava l'accent en altres qüestions. "Van ser moltes coses, discussions... jo tinc molt caràcter encara que no ho sembli", reconeixia sense embuts.

Fabiola Martínez reconeix que té una relació molt bonica amb Bertín Osborne

La convidada a TardeAR va deixar clar que quan una relació es trenca, "sempre hi ha responsabilitat per ambdues parts". A més, admetia que Bertín "perd com a marit, ja que aquest examen no el va aprovar". Això sí, en el seu paper com a pare va deixar clar que "fa el que ha de fer".

Més sincera que mai, Fabiola es va referir a com es va sentir al llarg de les dues dècades que va estar al costat del cantant. "Jo em vaig posar un vestit que no em corresponia. Jo vaig voler ser una senyora, mestressa de casa, que estava per la família, que era el que jo volia", va explicar.

Però, segons ella mateixa va admetre, va renunciar a moltes altres coses, com per exemple en el terreny laboral. "Fèiem molta vida social junts, però no acabava de sentir-me jo", assegurava.

Ara, quan es compleixen quatre anys de l'anunci de la seva ruptura, Martínez reconeix que no considera a Bertín com un amic. Tot i així, entre el seu ex i ella hi ha bona relació sobretot pel bé dels seus fills, Kike i Carlos.

La veneçolana va admetre que després de separar-se del cantant la relació amb ell no era bona

El gener de 2021, quan es va publicar que el matrimoni s'havia trencat, Fabiola va donar a conèixer que portaven ja un any separats. La exmodel va admetre que no va ser fàcil prendre la decisió i que fins i tot va arribar a sentir vertigen. Però llavors tenia clar quin era un dels seus principals objectius: trobar feina i estabilitat, sentir-se independent.

"La nostra relació no passava per un bon moment fa quatre anys", explicava a TardeAR sobre els moments posteriors a la seva ruptura. Ara, passat el temps, les aigües sembla que s'han calmat i la cordialitat i el bon tracte és la tònica habitual entre ells.

Mentrestant, Fabiola ja ha deixat clar en no poques ocasions que no coneix detalls de la vida del pare dels seus fills. Sobretot quan li han preguntat per la relació que va mantenir amb Gabriela Guillén fruit de la qual va néixer el fill petit de l'artista. A part d'això ella i Bertín han estat capaços de mantenir una bona relació encara que ja no hi hagi entre ells un altre tipus de sentiments.