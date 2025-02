Sorpresa a 'TardeAR' amb el que Fabiola Martínez ha confessat sobre Bertín Osborne

Fabiola Martínez ha visitat el plató de TardeAR per promocionar el seu nou llibre, Quan el silenci no és una opció. En aquest llibre, ha parlat sobre el seu passat i les dures experiències que ha viscut al llarg de la seva vida. Durant l'entrevista, ha compartit moments de gran emoció i ha desvelat detalls impactants de la seva història amb Bertín Osborne.

En directe, ha confessat que el seu objectiu amb aquest llibre és ajudar a aquells que han travessat situacions similars. Ha parlat obertament sobre els abusos que va patir en la seva infància dins de la seva pròpia família.

Un oncle seu va tenir un comportament inapropiat amb ella quan era una nena. "Crec que som moltes víctimes i jo vull ajudar", ha declarat amb fermesa.

Fabiola Martínez confessa a TardeAR si Bertín Osborne s'ha llegit la seva novel·la

Fabiola Martínez ha explicat que aquest tipus d'experiències no se superen completament: "Tu aprens a viure amb això. Quan et treus la culpa i la vergonya, comences a portar millor la situació, quan et treus això, comences a viure millor", ha afegit Fabiola Martínez amb sinceritat. Les seves paraules han commogut a tots els presents al plató.

Sobre la reacció de Bertín Osborne davant del llibre, Fabiola ha confessat que no sap si ell l'ha llegit. "No en tinc ni idea. Ell moltes coses les sap, em coneix i sap el meu passat, la meva història familiar, per la qual cosa no es portarà sorpreses", ha assegurat.

Fabiola Martínez s'obre a TardeAR sobre la seva relació amb Bertín Osborne

No obstant això, el que més ha sorprès ha estat la seva confessió sobre com aquests abusos han influït en la seva relació amb Bertín Osborne. "No crec que afectés la nostra relació, el que va condicionar va ser el meu comportament amb ell", ha declarat Fabiola Martínez en directe.

Ha explicat que les seves mancances afectives dins de la seva família han influït en la manera en què s'ha relacionat amb Bertín. "Quan em va demanar matrimoni, li vaig dir que només acceptava si formàvem una família. Perquè a ell el veia sempre envoltat de gent i jo volia això, volia el que ell tenia", ha revelat Fabiola Martínez.

Les seves paraules han deixat una profunda impressió en l'audiència. Ha mostrat una gran valentia al parlar de la seva història i ha demostrat el seu desig d'ajudar altres persones. L'entrevista a TardeAR ha estat un moment ple d'emocions i de revelacions que han impactat a tots els espectadors.