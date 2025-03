Gir radical amb Carles III després del seu ingrés: El rei i Camila prenen una decisió

El rei Carles III d'Anglaterra, de 76 anys, va passar unes hores a l'hospital aquest passat dijous després d'experimentar efectes secundaris derivats del seu tractament contra el càncer. La notícia del seu ingrés va generar preocupació, però afortunadament, el monarca ja es troba de tornada a Clarence House i s'espera que continuï amb la seva rutina habitual. Encara que el succés va ser inesperat, s'ha assegurat que no està relacionat amb un agreujament de la seva malaltia, sinó amb una reacció al tractament.

Un ingrés per precaució

El dijous 27 de març, Buckingham Palace va emetre un comunicat confirmant que el rei Carles III havia estat ingressat per sotmetre's a proves i estar sota observació mèdica. "Sa Majestat ha estat ingressat per sotmetre's a algunes proves i romandrà sota observació mèdica; s'espera que torni aviat a la seva residència", deia el missatge oficial emès. Tal com s'havia anunciat, el rei va passar la nit a Clarence House, on va reprendre les seves activitats normals, incloent-hi la seva feina.

L'ingrés hospitalari el va obligar a cancel·lar una visita a Birmingham, que estava programada per a aquell mateix dia, cosa que va generar un allau de titulars als mitjans de comunicació. Encara que la salut de Carles III és un tema que desperta l'interès públic, el Palau ha subratllat que l'ingrés no va ser greu. No obstant això, el monarca ha ocupat les primeres pàgines dels diaris, reflectint l'atenció constant que genera el seu estat de salut.

Un viatge a Itàlia i el compromís amb la seva feina

Malgrat aquest breu contratemps, el monarca britànic no ha deixat que el seu tractament interfereixi amb les seves responsabilitats: Carles III continua mantenint un ritme de treball intens. Un dels pròxims esdeveniments importants a la seva agenda és un viatge d'Estat a Itàlia, previst per al 7 d'abril, en el qual estarà acompanyat per la reina Camila. Aquest viatge, anunciat amb mesos d'antelació, commemora també el 20è aniversari del seu matrimoni amb la reina Camila, cosa que fa que la visita tingui un caràcter encara més especial.

La salut de Carles III i la seva fortalesa

La salut del rei ha estat un tema de preocupació en els últims mesos. Al gener de 2024, es va sotmetre a una cirurgia de pròstata, i al febrer, es va revelar que havia estat diagnosticat amb càncer, encara que encara es desconeix el tipus exacte de malaltia. Malgrat aquests desafiaments, Carles III ha afrontat la seva situació amb gran fortalesa i una dedicació exemplar a la seva feina, una cosa que va heretar de la seva mare, la reina Isabel II.

Un dels moments més destacats del seu regnat va ser el seu viatge a Austràlia i Samoa l'any passat, quan va decidir suspendre temporalment el seu tractament. En aquell cas, Carles III va complir amb una visita oficial d'11 dies. Aquest gest va subratllar el seu sentit del deure i el seu compromís amb el poble britànic, fins i tot enmig de la lluita contra la malaltia.