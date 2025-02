Sorpresa amb el que Bertín Osborne ha confessat sobre Gabriela Guillén: 'Jo també'

Bertín Osborne va reaparèixer ahir a l'estrena del musical Gypsy dirigit per Antonio Banderas. Aprofitant la seva presència, els mitjans van voler saber si, com va dir el seu amic 'El Turronero', creu que algun dia coneixerà el nadó de Gabriela Guillén. La seva resposta va causar una gran sorpresa als presents, ja que Bertín no ho descarta.

"Ja et dic jo que també", va comentar, confirmant que coneixerà el petit que va tenir amb Gabriela. Sobre quan es produirà aquesta trobada, Osborne no va avançar res, però sí que va aclarir que, en el moment en què el conegui, ho explicarà.

Bertín Osborne dona l'última hora sobre Gabriela Guillén

Bertín Osborne va ser un dels convidats a l'estrena a Madrid del musical Gypsy, dirigit i produït per Antonio Banderas. Després de revelar que era la primera vegada que assistia a un musical, Bertín va parlar sobre la seva recent polèmica amb Gabriela Guillén. Fa uns dies, el jutge li va atorgar al cantant la paternitat del fill de Gabriela, per la qual cosa, oficialment, haurà de fer-se'n càrrec.

El menor va complir el seu primer any el passat mes de desembre i Bertín encara no el coneix. Sobre si algun dia es produirà aquesta trobada, Osborne va sorprendre amb la seva resposta. El que va confessar el presentador de Mi casa es la tuya sobre Gabriela és que té planejat conèixer el seu fill.

"Sí, ja et dic jo que també", va respondre confirmant que, com va dir el seu amic 'El Turronero', ell també pensa que coneixerà el seu fill. Aquesta confessió ha sorprès a molts, ja que la situació entre ambdós havia estat tensa en el passat. Tot feia pensar que Bertín no tenia intenció de tenir relació amb el fill que va tenir en comú amb Gabriela, però ha canviat d'opinió.

En tot moment, Bertín es va mostrar relaxat i animat, cosa que indica que la seva confrontació amb Guillén no li preocupa. Pel que fa a la fisioterapeuta, en la seva última aparició va explicar que ella tampoc no tenia relació amb Bertín. Ara que s'ha confirmat que el cantant i presentador és el pare del nadó de Gabriela, falta per pactar el "conveni regulador".

Aquest determinarà el règim de visites i els aspectes essencials que tinguin relació amb els drets i obligacions amb el nen. De moment, tal com va confirmar la paraguaiana, ni Bertín ni ningú de la seva família han anat a visitar el seu fill.

Bertín Osborne confirma que coneixerà el nadó de Gabriela Guillén

Només trepitjar el photocall del Teatre Apolo de Madrid, Bertín va deixar clar que no pensava parlar de res relacionat amb la seva vida privada. "Temes tan personals no els parlaré, jo vinc a saludar-vos", va dir acostant-se als mitjans de comunicació presents.

L'exmarit de Fabiola va reconèixer trobar-se "fenomenal i tranquil·líssim", després de conèixer-se la decisió del jutge sobre la seva paternitat. No obstant això, abans que els periodistes li fessin la gran pregunta, Bertín va confessar que sí coneixerà el seu fill.

Sobre quan es produirà aquesta trobada, Osborne no va avançar res, però sí que va aclarir que, quan conegui el seu fill, ho explicarà. "Jo ja et contesto que en un moment pròxim us explicaré més coses", va assenyalar. "Quan arribi el moment", va contestar responent a la pregunta sobre quan coneixerem els detalls.

La interacció entre Bertín i Gabriela ha estat una de les més comentades en els últims dies. Mentre la paraguaiana no vol saber res d'ell, Osborne es mostra disposat a acostar postures i acceptar el seu paper com a pare del seu fill.

No hi ha dubte que la seva relació amb Gabriela Guillén i el seu fill està donant molt de què parlar. Tot sembla indicar que Bertín ho està prenent amb molta naturalitat i així pensa continuar portant la situació.