Després de totes les polèmiques que ha protagonitzat en els últims dies, ha sortit a la llum una dada reveladora relacionada amb els diners que Sheila Devil va heretar de Camilo Sesto. "Podria anar a un banc i demanar un milió d'euros d'hipoteca", ha confirmat un conegut periodista del nostre país.

No hi ha cap dubte que la situació de la filla de Lourdes Ornelas cada vegada és més preocupant i dramàtica. Tant és així que, després de diverses setmanes desapareguda de les xarxes socials, el passat 25 de febrer van saltar totes les alarmes al seu voltant.

Tal com va transcendir aquell dia, Sheila Devil va ser detinguda de matinada per possessió de drogues i tràfic d'estupefaents. La policia va sorprendre l'hereva de Camilo Sesto en possessió de 12 grams de cocaïna, per la qual cosa va ser traslladada a comissaria.

Un cop que, com era d'esperar, ha estat especialment dur per a la seva mare, Lourdes Ornelas, la preocupació de la qual per l'estat de la seva filla no deixa d'augmentar.

Ara, i amb tot aquest tema de plena actualitat, molts es pregunten si els diners que Sheila Devil va heretar de Camilo Sesto estan en perill. Un dubte que acaba de ser resolt per Luis Pliego, director de Lecturas.

Es desvela una dada sobre el patrimoni que Sheila Devil va heretar de Camilo Sesto

Segons ha pogut saber en exclusiva la citada revista, malgrat el seu estil de vida gens recomanable, el valuós patrimoni que va heretar del seu pare roman intacte. I tot gràcies al paper que està exercint Lourdes Ornelas.

Tal com ha transcendit en tots aquests anys, Sheila Devil és l'única hereva de la gran fortuna que va amassar el seu pare, Camilo Sesto, al llarg de la seva vida. Un valuós patrimoni, tant econòmic com immobiliari, que ara recau sobre les seves mans.

No obstant això, a diferència del que molts podrien pensar, la jove encara conserva la totalitat dels béns que li van ser llegats després de la mort del seu pare. Una dada que resulta sorprenent, donada la seva actual situació personal.

Tanmateix, això no hauria estat possible si no hagués estat pel ferri control que està duent a terme Lourdes Ornelas per mantenir intacta l'herència de Sheila Devil.

Ella és qui s'encarrega de vetllar tant pel benestar de la seva filla com per la preservació del seu patrimoni. Gràcies a aquesta estricta gestió, l'hereva de Camilo Sesto pot presumir que el llegat del cantant segueix intacte.

"S'ha parlat de tota la colla que envolta Sheila. La veritat és que està tot intacte, l'herència està salvada", ha confirmat el periodista Luis Pliego. Tant és així que, malgrat les polèmiques i les seves males companyies, Sheila Devil "no ha perdut res".

"La mare continua sent administradora única i supervisa els comptes[…]Té el seu patrimoni intacte i podria disposar-ne demà mateix. Podria anar a un banc i demanar un milió d'euros d'hipoteca".

No obstant això, i malgrat que pot accedir a la seva herència en qualsevol moment, per ara Sheila Devil "no ho ha fet". Detall que, segons el comunicador, podria ser un indicatiu que és un tema que "està controlant".