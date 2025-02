Destapen com tracta Lourdes Ornelas a Camilo Blanes: 'Ell és major d'edat i…'

Hores després que hagin transcendit els detalls sobre l'últim escàndol protagonitzat per Camilo Blanes, ha quedat al descobert una dada sobre Lourdes Ornelas. Una persona propera a ells ha assegurat que Sheila Devil "és major d'edat i poc pot fer" la seva mare.

Durant la matinada del dimarts 25 de febrer, es van encendre totes les alarmes al voltant de l'hereu del cantant Camilo Sesto. Tal com es va saber al matí següent, el jove va ser detingut per un presumpte delicte de tràfic de substàncies tòxiques.

Aquella nit, a Camilo Blanes li van incautar dotze grams de cocaïna, una quantitat que supera el límit de set grams i mig establert per la llei per considerar consum personal. Una situació que, sens dubte, ha preocupat encara més la seva mare, Lourdes Ornelas.

"El fet ocorria aquesta matinada. Sheila estava al carrer i, de sobte, els policies la van interceptar després de veure que estava fent alguna cosa estranya, no saben molt bé què. Es van acostar a ella, la van registrar i van trobar 12 grams", va assegurar Miguel Ángel Nicolás a El Programa de Ana Rosa.

Ara, arran d'aquest escàndol, el diari La Razón ha tornat a publicar una conversa que va mantenir amb Christina Rapado fa uns mesos. En ella, l'exparella de Camilo Blanes deixava al descobert quin és el tracte que Lourdes Ornelas li dona al seu fill.

Christina Rapado revela quina és la posició de Lourdes Ornelas en el problema de Camilo Blanes

Durant aquesta conversa, Christina Rapado no va tenir cap problema a deixar al descobert la seva opinió sobre la vida actual que està portant Camilo Blanes, també conegut com a Sheila Devil:

"Està en un túnel sense retorn i sense llum per la qual escapar, no hi ha marxa enrere per a ell. És molt difícil ajudar-lo... S'ajunta amb persones amb addiccions que l'únic que fan és treure-li els diners, compren coses amb la seva targeta de crèdit i s'aprofiten d'ell".

D'altra banda, Christina va deixar clar que, per molt que li dolgui a Lourdes Ornelas i als seus éssers estimats, Camilo Blanes ha pres aquestes decisions "com a adult que és". Motiu pel qual considera que ningú té dret a ficar-se en la seva vida.

"El problema és que, en les seves pròpies paraules, ell se sent molt còmode i molt feliç així, llavors ell és el primer que no vol sortir d'aquest estil de vida. Ha fet la seva elecció personal i crec que els altres hem de respectar-la[...]Ell no fa mal a ningú, només a si mateix", va assegurar.

No obstant això, i malgrat la seva opinió, és conscient que l'estil de vida de Camilo Blanes li està provocant un profund dolor a Lourdes Ornelas. Tant és així que no va dubtar a assegurar que sempre ha estat molt pendent del seu fill:

"No s'ha desentès d'ell ni mai ho farà. Em consta que està pendent de tot i sap qui entra i qui surt, però ell és major d'edat i poc pot fer ella. No ha tirat la tovallola ni la tirarà mai perquè el seu fill es recuperi, però l'única persona que decideix la vida que vol portar és ell".