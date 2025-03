Gerro d'aigua freda per a Camilo Blanes, ara Sheila Devil: 'La seva mare no pot…'

Camilo Blanes, també conegut com a Sheila Devil, acaba de rebre un nou i inesperat cop per part de Carmen Morales. La filla de Rocío Dúrcal no ha tingut cap problema a pronunciar-se sobre les últimes declaracions: “La seva mare no pot fer res perquè ell no l'està escoltant”.

Fa pocs dies van tornar a saltar totes les alarmes al voltant de l'hereu de Camilo Sesto, i tot arran de l'última i preocupant entrevista que va concedir a Pronto.

Aquell dia, a més de tornar a deixar molt clar que ell és una dona, Camilo Blanes va deixar sense paraules el periodista en assegurar que Lourdes Ornelas no és la seva “mare”. “Jo soc filla de Rocío Dúrcal”, va afirmar Sheila Devil amb fermesa.

Unes declaracions que, com era d'esperar, han generat un autèntic enrenou al seu voltant. Tant és així que ara Carmen Morales no ha tingut cap problema a pronunciar-se al respecte davant les càmeres d'Europa Press:

“La seva mare, desgraciadament, no pot fer res perquè ell no l'està escoltant. Llavors, el que diu de Rocío Dúrcal és una cosa a la qual no cal fer cas... És una estupidesa en comparació amb la gravetat de la seva situació”.

Camilo Blanes, també conegut com a Sheila Devil, rep un nou i inesperat cop: “És una darrere l'altra”

Fa anys, abans de la mort de Camilo Sesto, Sheila Devil va mantenir un vincle molt proper amb Rocío Dúrcal i les seves filles. Per aquest motiu, i a jutjar per les seves declaracions, no hi ha dubte que Carmen Morales està veritablement preocupada per ell.

Un sentiment que s'ha vist reflectit en les seves declaracions davant l'esmentada agència de notícies. Tant és així que, quan li han preguntat per l'afirmació de Camilo Blanes sobre Rocío Dúrcal, ha deixat clar que ni a ella ni als seus germans els ha molestat:

“Què podem dir? Que si Rocío Dúrcal és la seva mare? Però, si us plau, quines ximpleries són aquestes. Cal centrar-se en el que realment importa. Aquest noi no està bé, i haurien de preocupar-se per ajudar-lo en lloc de continuar alimentant aquestes absurdes especulacions”.

Amb aquestes paraules, Carmen ha deixat molt clar que per res s'ha sentit ofesa amb les declaracions de Camilo Blanes sobre Rocío Dúrcal. I és que entén perfectament que Sheila Devil està passant per una etapa difícil en la seva vida i que necessita ajuda.

Abans de posar fi a la seva xerrada amb els reporters, la filla de l'artista ha aprofitat l'ocasió per verbalitzar la seva gran preocupació pel fill de Lourdes Ornelas:

“Li han passat més coses, crec que també vaig sentir que l'havien detingut, i no sé què més, una darrere l'altra. El monopatí, en fi, és que és un no parar i és una llàstima… A mi em fa molta pena Camilo. Tant de bo arribi algú que no sigui la seva mare, perquè ara mateix ell li ha agafat mania”.