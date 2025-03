Gerro d'aigua freda per a Mary de Dinamarca en filtrar-se l'última foto de Frederic

Frederic i Mary de Dinamarca estan a Finlàndia, fent una visita oficial molt esperada per ambdós països. Encara que l'agenda oficial va arrencar aquest dimarts passat, els monarques van avançar la seva arribada en terres finlandeses per gaudir de l'entorn.

No obstant això, el que havia de ser una ocasió per estrènyer els llaços diplomàtics entre Dinamarca i Finlàndia ha acabat envoltada en una polèmica inesperada. La controvèrsia s'ha generat arran d'una fotografia compartida per la Casa Reial danesa.

Gerro d'aigua freda per a Mary de Dinamarca

En la foto, es pot veure el príncep Frederic i la princesa Mary al costat d'un ren. L'escena ha causat divisió d'opinions davant aquesta pràctica tradicional, comuna en diverses regions nòrdiques, però que recentment és qüestionada per considerar-se una forma de maltractament animal.

La imatge mostra els monarques somrients i gaudint del contacte directe amb aquest animal que arrossega un trineu. No obstant això, per a una gran part de l'opinió pública, aquesta imatge perpetua un ús del ren que consideren abusiu i poc ètic.

Ràpidament, les xarxes socials s'han fet ressò del debat amb comentaris trobats, generant una notable polèmica al voltant del viatge dels monarques danesos. D'aquesta manera, diversos internautes no han dubtat a comentar el seu malestar.

Frederic i Mary de Dinamarca no s'han pronunciat

El silenci oficial per part de la Casa Reial sobre aquest assumpte no ha ajudat a calmar les aigües. D'aquesta manera, ha provocat encara més especulacions sobre si els monarques haurien d'haver-se mostrat més sensibles davant aquestes preocupacions socials.

La imatge dels monarques danesos amb el ren ha servit com a catalitzador, qüestionant fins a quin punt els costums populars han d'ajustar-se a les expectatives i valors moderns. Tot i les crítiques, per a molts, aquesta activitat representa una part integral de la cultura finlandesa.

No obstant això, els canvis en la percepció pública sobre el tracte cap als animals poden forçar a reconsiderar certes pràctiques. A més, la postura de la Casa Reial danesa sobre aquest assumpte, que roman en silenci, podria generar encara més debat sobre la seva responsabilitat.

Sigui com sigui, Frederic i Mary de Dinamarca segueixen amb el seu viatge amb total normalitat. Els monarques estaran al Palau Presidencial i també visitaran l'Ajuntament, l'Hospital Infantil i assistiran a un sopar de gala al Saló d'Estat del Palau.