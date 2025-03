Gir de 180º després de la confessió de Yola Berrocal sobre Luis Figo: 'Està complicat'

Després del rebombori que s'ha generat al voltant de l'última intervenció televisiva de Claudia Bavel, Yola Berrocal ha fet un nou pas endavant. La representant ha fet un gir de 180° en desvelar la decisió final que ha pres Luis Figo: “No hi ha demanda[…]està comunicat ja”.

El passat 28 de febrer, aquesta coneguda actriu i creadora de continguts per a adults va tornar a seure al plató de ¡De Viernes!. Però en aquesta ocasió, ho va fer per parlar sobre les converses pujades de to que va mantenir amb el futbolista Joaquín Sánchez.

Tanmateix, el més comentat de la nit van ser les declaracions que va fer la representada de Yola Berrocal sobre Luis Figo. I és que, segons el seu relat, el portuguès va intentar lligar amb ella en una de les festes a les quals va assistir juntament amb Iker Casillas.

Com era d'esperar, les paraules de Claudia Bavel no li van caure gens bé a l'esportista. Tant és així que no s'ho va pensar dues vegades a l'hora d'amenaçar la influencer a través de les xarxes socials:

“Però aquesta brossa de què va? Haurien de rentar-se la boca abans de referir-se a la meva persona! Prendré mesures legals en conseqüència amb aquesta informació difamatòria”. Un advertiment que va provocar la immediata reacció de Yola Berrocal.

La mànager de Bavel va emetre un comunicat en què la influencer rectificava les seves declaracions, oferint disculpes públiques a Luis Figo. A més, va negar qualsevol mena d'insinuació, malgrat haver afirmat el contrari 48 hores abans a ¡De Viernes!.

Ara, Yola Berrocal ha reaparegut davant les càmeres d'Europa Press i ha desvelat en quin punt es troba aquesta polèmica. Moment en què ha deixat al descobert la decisió que ha pres el futbolista amb la seva representada.

Yola Berrocal fa un gir de 180° a la polèmica de Claudia Bavel i Luis Figo

Aquest dimarts, 4 de març, un equip de l'esmentada agència de notícies ha tingut l'oportunitat de parlar uns minuts amb Yola Berrocal. Moment que han aprofitat per preguntar-li per totes les novetats relacionades amb Claudia Bavel i Luis Figo.

Amb un gran somriure al rostre i visiblement més tranquil·la, la representant ha assegurat que, finalment, l'esportista no prendrà mesures legals contra la influencer.

“No, no, no hi ha demanda. Hem posat ja un comunicat, està ja comunicat, eh”, ha assegurat Yola Berrocal, posant fi a aquest sonat escàndol. A més, no ha tingut cap problema a compartir com es troba actualment la seva representada: “Molt bé, tranquil·la”.

Tant Claudia Bavel com la seva mànager estan convençudes que el seu comunicat demanant disculpes ha estat suficient per calmar els ànims de Luis Figo. I prova d'això és que, hores després de rectificar a les xarxes socials, el futbolista va compartir les seves declaracions en els seus propis perfils.