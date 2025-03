Silenci després de la informació que Diego Arrabal ha confirmat sobre Camilo Blanes

Diego Arrabal ha donat una última hora relacionada amb Camilo Blanes. El periodista ha dedicat un dels seus últims vídeos del seu canal de YouTube a la detenció i posterior posada en llibertat del fill del difunt Camilo Sesto. L'ha advertit de la delicada situació que travessa Blanes, qui no sembla que per ara vagi a sortir de l'espiral d'autodestrucció en què es troba.

"Males notícies per a Camilo Blanes", comença sentenciant el que fora col·laborador de Telecinco als seus fidels. Diego Arrabal recordava que Camilo Blanes va ser detingut a prop del seu domicili. Una patrulla de policia li va demanar la documentació i va procedir a registrar-lo, llavors va ser quan van trobar que portava 12 grams de cocaïna.

Diego Arrabal adverteix del que podria succeir-li a Camilo Blanes

Cal tenir en compte que el màxim permès que pot tenir una persona per a consum propi és de 7,5 grams. Per aquesta raó, el fill de Camilo Sesto va ser conduït al calabós.

Diego Arrabal explicava que hores després Blanes era posat en llibertat. Ara, només queda esperar, segons el periodista, a la celebració del judici. L'andalús considera que és possible que la pena sigui de "tres o quatre mesos", però en cas de no tenir antecedents el més segur és que no entri a presó.

URGENTE ÚLTIMA HORA. DETENIDO CAMILO BLANES HIJO DE CAMILO SESTO POR TRÁFICO DE DROGAS.

Arrabal, d'altra banda, no comprèn com és possible que la mare de Camilo Blanes hagi dit fa alguns dies que el seu fill "està millor". A més, es pregunta com és possible que porti a sobre 12 grams, o cosa que és el mateix, un total de 700 euros en drogues.

Una font propera a Blanes va explicar que el fill del cantant es va posar en contacte des de la comissaria amb la seva mare per explicar-li el que havia succeït. Llavors, també es va revelar que tenia una ordre d'allunyament contra les persones a les quals solia comprar aquestes substàncies.

El fill de Camilo Sesto va ser detingut per tràfic d'estupefaents

És per aquesta raó per la qual ara Blanes ha de sortir al carrer per adquirir les substàncies que habitualment consumeix. Tenint això en compte Diego Arrabal proposa que la policia podria fer-li un seguiment. En cas de tornar a trobar-li més quantitat de la que està permesa, podria tenir "un problema judicial que podria portar-lo a presó".

Aquest seria el camí perquè Camilo Blanes passi a reinserir-se i sortir de la droga, afirmava el periodista al seu canal. "Altrament les conseqüències podrien ser pitjors", advertia Diego Arrabal als seus seguidors.

Arrabal adverteix que en cas de no prendre mesures el final de Blanes podria ser dramàtic. Mentrestant, la seva mare ha demostrat una vegada més la seva intenció d'ajudar el seu fill. Al seu costat es va deixar veure quan el passat dimarts al matí a la seva sortida del calabós i també després quan l'acompanyà a les dependències judicials de Torrelodones.

Ornelas fa anys que lluita perquè Camilo Blanes s'aparti de les males companyies i es curi de les seves addiccions. Si bé per ara no ho ha aconseguit la mexicana es mostra ferma en el seu desig d'ajudar el seu fill.