Creix la preocupació per Camilo Blanes i Lourdes Ornelas: hi ha molts diners en joc

Camilo Blanes, fill del desaparegut Camilo Sesto, tornava aquesta setmana a ser actualitat després de conèixer-se que ha passat una nit al calabós. A la matinada d'aquest 25 de febrer, l'únic fill de l'artista era acusat de tràfic de drogues després de trobar-li "12 grams de cocaïna". Ara, a més dels seus problemes relacionats amb substàncies estupefaents, la preocupació se centra en la important quantitat de diners a la qual Blanes té accés.

El 2019, després de la mort de l'intèrpret de Jesucristo Superstar, Camilo Blanes es va declarar com a únic hereu del cantant. Segons es va publicar, Camilo Sesto va deixar una herència estimada en més de dos milions d'euros en actius financers.

Una important quantitat a la qual cal sumar la mansió de Torrelodones en la qual actualment viu Camilo Blanes. D'altra banda, també hi ha els diners que generen els drets d'autor, uns 200.000 euros any.

Lourdes Ornelas preocupada per com gestiona el seu fill els diners que va heretar de Camilo Sesto

Un patrimoni ingent que preocupa molt els seus éssers estimats, en concret a Lourdes Ornelas, mare de Camilo. Segons ella, el seu fill està immers en una espiral d'autodestrucció, no pot controlar els seus excessos i malgasta molts diners.

Si bé la mexicana fa anys que intenta que el seu fill entri en un centre de desintoxicació i es recuperi, la veritat és que fins al moment no ha tingut èxit. És per aquesta raó que Ornelas ha contactat amb l'advocada Teresa Bueyes per iniciar el procés d'incapacitació legal. Un tràmit amb el qual buscaria evitar que Blanes continuï dilapidant el seu patrimoni.

La mare de Camilo era testimoni fa uns dies de l'entrevista que el seu fill concedia a la revista Pronto. Una xerrada en la qual el fill de Camilo Sesto assegurava per sorpresa que la seva mare és Rocío Dúrcal. Una afirmació davant la qual la família de Blanes ha reaccionat assegurant que aquestes declaracions són una autèntica "barbaritat".

Lourdes Ornelas fa temps que intenta controlar una situació preocupant

Poc després de la publicació de l'esmentada entrevista, Lourdes Ornelas i una amiga eren gravades juntament amb Camilo Blanes arribant a la casa d'aquest a Torrelodones. Tots tres accedien a l'interior de l'habitatge sense fer declaracions a la premsa.

Caldrà esperar per veure si els intents de la mexicana per protegir les finances del seu fill donen els seus fruits i si finalment aconsegueix superar les seves addiccions.

Cinc anys després de l'adeu a Camilo Sesto, sembla que el seu fill ha arribat a un punt de no retorn que ha provocat que la seva mare faci un pas ferm. Ornelas és conscient que el procés d'incapacitació és molt llarg i requereix, entre altres, proves i informes psiquiàtrics.