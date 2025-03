Molt fort: es confirma la gran notícia de Rafa Nadal i Paula Echevarría a Punta Cana

Fa pocs dies, Paula Echevarría va anunciar a través de les xarxes socials l'últim viatge de noies que ha fet juntament amb la seva filla a Punta Cana. No obstant això, el que ningú imaginava és que aquesta escapada estaria directament relacionada amb el nou projecte empresarial de Rafa Nadal.

Va ser el passat mes de novembre quan aquest conegut tenista espanyol va posar fi a la seva carrera com a tenista professional als seus 38 anys. Des de llavors, el marit de Xisca Perelló s'ha centrat de ple en els seus negocis fora de les pistes.

Avui dia, Rafa Nadal segueix al capdavant de la seva pròpia acadèmia a Manacor i actua com a ambaixador de la Federació Saudita de Tenis. A més, gestiona altres negocis, que van des del sector immobiliari fins a una cadena hotelera que ara s'ha expandit a l'altre costat de l'Atlàntic.

Tal com ha transcendit, el mallorquí és un dels socis de ZEL. Es tracta d'una exclusiva cadena hotelera fundada en aliança amb Meliá, que recentment ha obert un nou establiment a Punta Cana. Inauguració a la qual ha estat convidada la mateixa Paula Echevarría.

“Després de l'obertura a Mallorca i Costa Brava, ens feia molta il·lusió portar l'esperit mediterrani a aquest país tan especial”, han escrit a les xarxes socials d'aquest complex hoteler.

A través de les xarxes socials, Paula Echevarría confirma la seva trobada amb Rafa Nadal a Punta Cana

Aquest missatge ha vist la llum després de diversos dies d'actes i celebracions a les quals han acudit diverses cares conegudes del nostre país, entre elles, Paula Echevarría. La it girl ha estat una de les convidades per Rafa Nadal i els seus socis a la inauguració de ZEL Punta Cana.

Va ser ella mateixa qui, el passat 6 de març, es va encarregar d'anunciar la seva assistència i la de la seva filla Daniella a través del seu compte d'Instagram. En ella, va compartir diverses imatges d'alguns espais de l'hotel.

No obstant això, Paula Echevarría no ha estat l'única que ha rebut la invitació de Rafa Nadal. Altres cares conegudes que han tingut l'oportunitat d'acudir a aquesta inauguració han estat l'actriu Ana Fernández, el piragüista olímpic Saúl Craviotto o l'extenista nord-americà Andy Roddick.

Per la seva banda, la influencer i parella de Marc Márquez, Gemma Pinto, ha volgut donar les gràcies al tenista a través d'Instagram: “Mediterranean home in Punta Cana. Gràcies, ZEL, per comptar amb mi”.

A més, tant Rafa Nadal com els seus socis han compartit tota mena de detalls del seu nou projecte a les xarxes socials. “ZEL Punta Cana és un veritable refugi mediterrani, on la calidesa, els sabors i l'elegància sense esforç del Mediterrani es fusionen amb l'esperit vibrant de la República Dominicana”.

Aquest complex hoteler disposa de diversos serveis de luxe com una gran piscina, un spa, un centre fitness, un camp de golf, diverses pistes de tenis i altres activitats d'entreteniment. A més, pots trobar fins a set restaurants en els quals es fusionen la cuina mediterrània i caribenya.

També compta amb set suites i una quantitat d'habitacions decorades amb un estil minimalista i mediterrani. Els preus de les suites oscil·len entre els 525 i els 998 euros per nit.