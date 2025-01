Paula Echevarría revela el singular moment que ha viscut amb Miguel Torres: 'Gairebé...'

Paula Echevarría, des que es va separar de David Bustamante, manté una relació amb Miguel Torres. I precisament ara ha sorprès posant això sobre la taula, en revelar a les xarxes el que li ha succeït amb el seu noi.

En concret, l'actriu asturiana ha compartit a Instagram que han viscut un moment en què ell "gairebé es desmaia". El motiu és que el que ha passat ha destapat la por que l'exfutbolista té a fer alguna cosa relacionada amb els dos.

La relació de Paula Echevarría i Miguel Torres

Paula Echevarría i Miguel Torres formen una de les parelles més seguides del panorama social a Espanya. Des que l'actriu va començar la seva relació amb l'exfutbolista després del seu divorci de David Bustamante, han demostrat que el seu amor és sòlid, encara que no han faltat rumors de crisi. Fins i tot van fer un pas important en la seva vida junts en convertir-se en pares del seu fill, Miguel, consolidant així el seu nucli familiar.

No obstant això, malgrat la seva estabilitat i de ser una de les parelles més envejades, hi ha alguna cosa que sembla estar fora dels seus plans immediats: el matrimoni. Així ho ha deixat entreveure ella a les seves xarxes socials amb una divertida i curiosa anècdota que ha fet somriure a molts dels seus seguidors.

Paula Echevarría desvela el que gairebé fa desmaiar a Miguel Torres

Fa unes hores, Paula Echevarría i Miguel Torres han assistit al casament d'uns amics propers. Així, ha compartit detalls de l'esdeveniment a través d'Instagram. Però el que ha cridat l'atenció ha estat un moment inesperat que ha acabat per convertir-se en el tema del dia entre la parella.

En una de les stories, ella ha relatat com, durant el tradicional llançament del ram de la núvia, aquest va acabar caient directament a les seves mans. I ho ha fet revelat en un vídeo on apareix somrient al costat del seu nòvio i subjectant les flors entre les seves mans.

Vídeo que ha acompanyat d'un petit text sobre el que ha suposat aquesta anècdota. I és que ha escrit: "Em va caure el ram. I aquí un que gairebé es desmaia..."

Encara que el comentari estava acompanyat de rialles i bon humor, ha quedat clar que a Miguel això li ha produït certa inquietud davant la possibilitat d'un canvi en les seves vides. Segons el relatat per Paula, la idea d'un casament sembla ser una cosa que a la seva parella no li entusiasma del tot, encara que tots dos comparteixen una relació feliç.

La reacció de Torres ha donat peu a nombroses especulacions entre els seguidors de la parella. Mentre alguns ho interpreten com un senyal de la seva poca disposició a casar-se, altres creuen que és simplement un gest còmplice entre ambdós. Sí, perquè han demostrat en diverses ocasions que no necessiten un anell per consolidar el seu amor.

La manera en què Paula Echevarría ha compartit aquest moment és un reflex del seu estil proper i natural a les xarxes. L'actriu sempre s'ha caracteritzat per mostrar tant els moments més glamourosos de la seva vida com els més quotidians. Ho fa connectant amb milions de seguidors que admiren la seva autenticitat.

En aquest cas, la seva publicació no només ha arrencat rialles, sinó que també ha servit per posar en el focus la seva relació amb Miguel Torres. I això que, encara que no s'amaguen, intenten mantenir-la el més allunyada possible de les càmeres i els flaixos.

La pregunta sobre si ells decidiran casar-se en algun moment segueix en l'aire. Encara que tots dos han deixat clar que el matrimoni no és una cosa indispensable per a ells, l'incident del ram ha fet que molts es preguntin si canviaran d'opinió en el futur.

Per ara, la parella sembla estar més centrada en gaudir de la seva vida junts, criar el seu fill i donar suport a les seves respectives carreres. Ella continua brillant en el món de la televisió, la interpretació i com a influencer. I ell, després de retirar-se del futbol professional, ha trobat noves facetes en les quals desenvolupar-se.