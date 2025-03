Anunci inesperat de Paula Echevarría i la seva filla, Daniella Bustamante: 'Marxem'

Paula Echevarría ha tornat a les seves xarxes socials amb un nou i inesperat anunci relacionat amb la seva filla, Daniella Bustamante. A través del seu perfil d'Instagram, la it girl ha anunciat l'últim pla que ha organitzat juntament amb la jove: "I ens en vam anar".

En més d'una ocasió, la creadora de continguts ha deixat al descobert el fort vincle que manté amb la seva primogènita. Tant és així que és molt comú veure-les juntes gaudint d'un pla de noies, una situació que ara s'ha tornat a repetir.

Aquest dijous, 6 de març, Paula Echevarría ha deixat sense paraules els seus més de 3,7 milions de seguidors d'Instagram en compartir amb ells una misteriosa publicació.

En ella, es pot veure un espectacular paisatge envoltat de palmeres. "Welcome to paradise[benvinguts al paradís]", ha escrit la influencer Paula Echevarría a les històries d'aquesta xarxa social.

No obstant això, no ha estat fins passades unes hores quan Paula Echevarría ha compartit la destinació de la seva última escapada. A més, ha aprofitat l'ocasió per desvelar la identitat de la seva acompanyant: Daniella Bustamante.

Paula Echevarría fa un inesperat anunci a Instagram relacionat amb la seva filla, Daniella Bustamante

Hores després de la seva primera publicació, Paula Echevarría ha tornat a aquesta xarxa social per desvelar nous detalls relacionats amb el seu últim viatge. I ho ha fet a través d'una nova i inesperada fotografia.

En ella, podem veure la creadora de continguts i la seva filla, Daniella Bustamante, a l'aeroport de Madrid. Molt somrients, mare i filla han posat davant d'un dels seus telèfons mòbils just abans d'embarcar a l'avió que les portaria al seu pròxim destí. Lloc que apareix darrere d'elles, en unes de les pantalles.

"I ens en vam anar", ha escrit Paula Echevarría en aquesta història d'Instagram, deixant clar que, en aquesta ocasió, viatja només amb la seva filla Daniella Bustamante: "Girls trip" (viatge de noies). A més, ha aprofitat l'ocasió per deixar al descobert el seu lloc de destinació: Punta Cana.

Un cop instal·lades al seu hotel, la creadora de continguts ha compartit una imatge seva en biquini i gaudint de les increïbles vistes que tenen des del seu allotjament. Un viatge que tant Paula Echevarría com Daniella Bustamante han pogut realitzar gràcies a la invitació que han rebut per part d'aquest establiment.