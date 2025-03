Kate Middleton fa oblidar Meghan Markle amb un missatge a Lady Di

El Dia de la Commonwealth és una de les dates més importants per a la Família Reial britànica. La seva aparició a l'Abadia de Westminster arriba pocs dies després de l'estrena de la docuserie de Meghan Markle, "With Love, Meghan". L'estil de Kate Middleton, ple de referències a figures històriques com Diana de Gales i Isabel II, ha desviat tota l'atenció cap a ella.

Aquest esdeveniment se celebra per recordar els països que formen part de la Commonwealth, encara que actualment alguns estan lluitant per la independència. La Família Reial es va reunir per a aquest acte multicultural amb un servei religiós. Encara que Kate no va poder assistir a l'esdeveniment el 2024 a causa del càncer, aquest any ha tornat i no ha deixat indiferent a ningú.

Un estilisme amb guiños al passat Reial

Kate Middleton va triar un abric vermell de la dissenyadora Catherine Walker, coneguda pels seus dissenys elegants i atemporals. Aquest abric, que la princesa ja havia usat en altres ocasions, destaca pel seu tall en forma d'A i un llaç a l'escot. La princesa de Gales ha demostrat, una vegada més, que prefereix triar peces que li aportin elegància i un aire sofisticat.

El look va ser complementat amb talons vermells de Gianvito Rossi, una cartera a joc d'Emmy London i un tocat tipus pillbox. No obstant això, el veritable protagonista de l'estilisme va ser el collaret de perles tipus choker que Kate Middleton va lluir. La peça triada va ser un guiño tant a la Isabel II, com a Diana de Gales, que també la va usar en ocasions especials.

El doble homenatge de Kate Middleton a Diana de Gales i Isabel II

Aquest collaret de perles, realitzat per Garrard, està compost per quatre fileres de pedres japoneses i una peça central plena de diamants. A més del seu vincle amb la Reina Isabel II, el collaret té un important valor sentimental per a la Família Reial, ja que Lady Di el va usar en diversos esdeveniments clau. La combinació amb les arracades de diamants i perles de Baréin, va convertir el look de Kate en un clar homenatge a les dues dones més influents de la Corona britànica.

Aquest toc de distinció i respecte per la història Reial no va passar desapercebut. El conjunt triat per Kate Middleton va marcar un retorn triomfal als esdeveniments oficials, col·locant-la al centre d'atenció i eclipsant altres titulars.

La princesa de Gales va manifestar, no fa molt, estar una mica molesta perquè el públic es fixés més en els seus looks que en la seva tasca. No obstant això, ha eclipsat de nou els focus amb l'elecció que ha fet del seu vestit pel gran significat de les peces escollides. I, a més, ha aconseguit tornar a posar el focus sobre ella i la Família Reial, desviant l'atenció que acaparava Meghan Markle amb la seva recent estrena.