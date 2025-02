Màxima felicitat: Maribel Nadal, germana de Rafa Nadal, ja ho ha confirmat tot

Maribel Nadal ha tornat a les seves xarxes socials per confirmar una gran notícia relacionada amb el seu nucli més proper. A través d'un post d'Instagram, la germana de Rafa Nadal no ha pogut amagar la seva felicitat en deixar al descobert com d'unida està la seva família en aquests moments.

Fa pocs dies, va sortir a la llum que el tenista havia decidit vendre el 44,9% de la seva acadèmia de Manacor (Mallorca). Un moviment empresarial pel qual ara el seu patrimoni econòmic i el de Xisca Perelló ha augmentat de manera considerable.

Ara, i després de conèixer aquesta notícia, Maribel Nadal ha acudit a Instagram per confirmar davant els seus més de 188.000 seguidors una dada sobre la seva família. I ho ha fet a través d'una reveladora publicació.

A través d'aquesta xarxa social, la germana de Rafa Nadal ha compartit un carrusel fotogràfic compost per diverses instantànies de la seva última reunió familiar. No obstant això, n'hi ha una en concret que ha cridat poderosament l'atenció dels seus followers.

En ella, podem veure Maribel Nadal juntament amb la seva àvia, el seu germà i altres membres de la seva família. Una imatge que ha deixat al descobert com d'unit està el clan Nadal.

Maribel Nadal confirma a les xarxes una dada relacionada amb Rafa Nadal i la resta de membres de la seva família

Maribel Nadal ha estat l'encarregada de compartir a les xarxes socials aquesta entranyable imatge presa durant una celebració familiar. Una estampa que la germana de Rafa Nadal ha acompanyat del següent missatge: “Family. Quin dia més guapo”.

Com era d'esperar, aquesta publicació no ha passat per res desapercebuda entre els usuaris d'Instagram. Tant és així que diversos dels seus seguidors no han volgut deixar passar l'ocasió per pronunciar-se al respecte.

“Guapos els Nadal, però l'àvia sempre la millor”, ha assegurat una de les seguidores de Maribel Nadal. “Família de guapos i bona gent”, ha escrit un altre internauta.

No obstant això, hi ha qui ha volgut destacar com d'unida ha estat sempre aquest conegut clan. “La família és el més preuat a les nostres vides, i vostès són un gran exemple d'una família unida”, ha escrit una internauta.

Però no només persones anònimes han volgut dedicar part del seu temps a reaccionar a aquesta publicació. Rostres coneguts com Sara Carbonero o l'esportista Marta Ortega també han comentat aquest post amb diversos emojis de cors.

Per la seva banda, i com era d'esperar, Rafa Nadal no ha trigat a reaccionar a la publicació de la seva germana i l'ha repostejada a través de les històries d'Instagram.