Rafa Nadal i Xisca Perelló guanyaran molts diners gràcies a l'últim que ha succeït

Rafa Nadal, recolzat per la seva dona Xisca, obrirà un centre esportiu a Marbella que promet ser un èxit. El tennista i la seva dona han emprès un nou negoci a Marbella. Aquest projecte suposa un important avanç en l'expansió de la Rafa Nadal Academy.

Rafa Nadal i Xisca Perelló ha escollit Marbella per obrir el seu primer Tennis Center d'Espanya. Dins del projecte d'expansió iniciat per la Rafa Nadal Academy by Movistar el 2018, aquest dimecres s'ha fet oficial que aquesta ciutat malaguenya serà la seu del nou centre. Aquest es convertirà en el primer a Espanya i s'unirà als de Costa Mujeres (Mèxic), Sani (Grècia) i Hong Kong.

Ubicat dins del renovat Hotel Don Carlos de Marbella, part de Selenta Group, el nou Rafa Nadal Tennis Center comptarà amb modernes instal·lacions. Estarà compost per set pistes de terra batuda en les quals s'impartiran programes per a jugadors de totes les edats i nivells. S'espera que aquesta nova seu atregui una gran quantitat de turistes i esportistes.

L'objectiu del centre és oferir una formació tennística d'alta qualitat. Els programes han estat desenvolupats a partir d'un sistema d'entrenament exclusiu. Aquest està basat en l'experiència adquirida per Rafa Nadal i el seu equip tècnic durant més de 15 anys en el circuit professional.

El Rafa Nadal Tennis Center comptarà amb més instal·lacions a més de les pistes de tennis. Inclourà dues pistes de pàdel amb vistes al mar i una botiga 'pro-shop' amb roba i accessoris de Nike i Babolat. A més, hi haurà una petita exposició amb alguns dels trofeus que Nadal ha aconseguit al llarg de la seva carrera.

Segons la Rafa Nadal Academy, Marbella és una destinació clau en l'oferta turística de sol i platja. La seva variada oferta d'oci farà que el Rafa Nadal Tennis Center sigui un atractiu extra per als visitants. Així, podran gaudir d'unes inoblidables vacances mentre milloren la seva tècnica en el tennis.

En concret, el centre s'ubicarà a l'hotel Don Carlos de Marbella. Aquest hotel oferirà als jugadors de tennis una àmplia oferta d'oci. Si tot surt segons el previst, Xisca Perelló i el seu marit guanyaran molts diners quan el negoci estigui en ordre.

Rafa Nadal ha trencat el seu silenci

El mateix Rafa Nadal ha volgut compartir la seva satisfacció per aquest llançament. "Estic molt feliç que anunciem oficialment el naixement d'un nou Rafa Nadal Tennis Center a Marbella. Consolida el projecte d'expansió de la nostra metodologia també dins d'Espanya", va afirmar el tennista.

Per la seva banda, Albert Tomas, CEO de Selenta Group, també ha expressat el seu entusiasme. Va declarar que la renovació del Don Carlos Marbella "no podia tenir millor carta de presentació" que aquest equipament esportiu. Considera que serà un gran atractiu per als amants del tennis i del turisme de qualitat.

"La combinació de les nostres instal·lacions de luxe, l'alta gastronomia i el nou Rafa Nadal Tennis Center convertiran Don Carlos Marbella en una destinació inigualable", va expressar Tomas. Amb aquesta iniciativa, Nadal i Perelló s'asseguren una important font d'ingressos. El projecte reforça la seva presència en el món de l'esport i del turisme de luxe.