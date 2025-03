El fill de Maradona fa tremolar Espanya i Argentina: 'Jo vaig parlar amb ell i...'

Maradona torna a estar d'actualitat quan aquest any es compliran cinc anys de la mort del mític futbolista. Les causes de la seva defunció han portat a la imputació de vuit sospitosos i a la celebració d'un judici. En aquest marc, el fill de Maradona ha trencat el seu silenci fent tremolar Espanya i Argentina en desvelar com va ser la seva última conversa.

"Jo vaig parlar amb ell a través d'una videotrucada l'endemà i el vaig veure bé", ha recordat Diego Jr. Tot i que feia poques hores que l'havien operat, Maradona presentava un estat de salut bo, cosa que contrasta amb la seva mort sobtada. D'aquí que ara, el seu descendent estigui convençut que "el meu pare va ser assassinat".

El fill de Maradona trenca el seu silenci després de la mort del seu pare

Maradona va commocionar el món sencer quan el 25 de novembre del 2020, s'anunciava la seva mort sobtada. Pel que sembla, l'astre del futbol va patir un edema agut de pulmó i una insuficiència cardíaca. No obstant això, es va iniciar una investigació per esclarir què va succeir les setmanes prèvies amb vuit imputats després de la seva mort.

El fill de Maradona ha parlat al plató de Y ahora Sonsoles sobre el judici i manté que "la seva mort es podria haver evitat". Sobretot, després de desvelar quina va ser l'última conversa que va mantenir amb Maradona. "Jo vaig parlar amb ell a través d'una videotrucada l'endemà i el vaig veure bé", ha dit fent tremolar Espanya i Argentina.

Tal com ha explicat, l'exfutbolista havia estat operat unes hores abans d'aquesta conversa i presentava un bon estat de salut. Res en la seva actitud feia pensar que es trobava malament o que estava patint algun tipus de deficiència. "Estava bé, vam riure com sempre i em va dir que em quedés tranquil", va afegir.

Diego ha explicat que tots van estar pendents de Maradona abans de ser intervingut i que estava al corrent de tot. D'aquí que no s'esperés que, després de veure'l bé, morís poc després d'aquesta última conversa.

Per això, manté que hi va haver persones que no van actuar com devien i que van propiciar el fatal desenllaç. "Estic segur que el meu pare va ser assassinat", va sentenciar.

La família de Maradona vol que es faci justícia

Al llarg del judici per la mort de Diego Maradona, el seu fill ha insistit que hi va haver interessos foscos darrere de la seva defunció. El jove ha acusat de manera directa els metges de no haver brindat l'atenció mèdica adequada al seu pare. Cosa que, segons ell, va contribuir a la seva defunció.

"Es va poder evitar aquesta mort si els metges haguessin fet les coses bé", ha dit a Sonsoles. "Ells sabien que donant-li alguns medicaments es moriria, era millor així", ha insistit, assenyalant les persones implicades.

El fill de Maradona ha expressat la seva determinació d'arribar fins al final en la recerca de la veritat sobre la mort del seu pare. Considera que els metges que van atendre Maradona han de ser responsabilitzats per les seves accions, fent així justícia a l'astre argentí. També que la família té dret a saber la veritat sobre el que va succeir i aconseguir que paguin els qui no van actuar bé.

La batalla legal que s'acosta promet ser llarga i complexa. Els advocats dels metges que van atendre Maradona neguen qualsevol mena de negligència mèdica, i asseguren que van fer el possible per salvar-li la vida. La família de Maradona, però, es manté ferma en la seva acusació, i ha expressat la seva confiança que la justícia prevaldrà.

"Jo volia tenir el meu papà, avui el més lleig és no poder trucar-li per culpa d'algunes persones que ara estan lliures", ha explicat. "Jo només espero que paguin", sentenciava.