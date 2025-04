Comunicat urgent de Patricia Montero sobre el seu matrimoni amb Álex Adrover

A través de les xarxes socials, Patricia Montero ha emès un nou comunicat sobre el seu matrimoni amb Álex Adrover. En ell, l'empresària i actriu ha deixat al descobert el que pensa sobre un dels últims conflictes que el seu marit ha viscut dins de Supervivientes 2025.

La gala del passat dijous, 17 d'abril, va ser sens dubte una de les més intenses fins ara, i tot arran del canvi de localització que van experimentar els concursants. Una decisió a la qual va seguir la corresponent prova de líder de la setmana.

En ella, Pelayo Díaz es va imposar com el líder de Playa Furia i Álex Adrover va fer el mateix a Playa Calma. A continuació, van arribar les nominacions, encara que en aquesta ocasió, els antics inquilins de Playa Misterio no podien ser elegits.

Com a líder, el marit de Patricia Montero va tenir el privilegi de nominar directament a un dels seus companys. Finalment, i després d'uns segons de reflexió, va triar Koldo, argumentant que la seva decisió es basava únicament en l'objectiu d'avançar amb el grup.

En aquesta gala, Álex Adrover va deixar molt clar que estava lluny de ser aquest “moble” del qual alguns el titllen. No obstant això, va ser la setmana anterior quan va mostrar el seu fort caràcter després de ser nominat per Anita, moment en què va rebre el suport públic de la seva dona.

A través de les històries d'Instagram, Patricia Montero no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de donar suport públicament al seu marit després del problema que va tenir amb Anita.

Patricia Montero emet un comunicat a través de les seves xarxes socials sobre Álex Adrover

Quan Anita va nominar Álex Adrover el passat 10 d'abril, l'actor no va dubtar a respondre amb fermesa, deixant clar que no el va afectar gens. “Estic supercontent que em nominés qui em va nominar. Em va nominar per tenir maneres i educació, doncs benvingut sigui!”, va assegurar de forma irònica.

A més, el marit de Patricia Montero va aprofitar l'ocasió per desvelar davant l'audiència la gran tensió que s'ha generat en les últimes setmanes amb ella a la seva platja. Unes paraules que van ser ben rebudes per Álvaro Muñoz Escassi, tant és així que no va dubtar a mostrar-li el seu suport.

“Costa molt estar sense menjar i estar aquí ja és dur... Per la qual cosa no és just que tinguem al costat una companya faltant al respecte d'aquesta manera”, va dir Álex Adrover, referint-se al complicat comportament d'Anita.

Poc després d'aquest moment, Patricia Montero no va tenir cap problema a sumar-se a la defensa d'Escassi i donar suport públicament al seu marit a través de les xarxes. “Es pot dir més alt, però no més clar”, va començar explicant l'actriu a Instagram.

“Orgullosa de tu, amor meu... Vas anar a aquest programa a sobreviure de veritat, no a fer teatre. I això no és cridar ni buscar càmeres; és pescar, col·laborar, cuidar el foc mentre altres dormen i abraçar a qui ho necessita. Això és respecte, humilitat i supervivència nivell top”.