Ningú imaginava com és la casa on viu Álex Adrover amb la seva dona, Patricia Montero

L'actor Àlex Adrover va posar fa un parell de setmanes rumb a Hondures per interpretar un dels papers més complicats de la seva vida. Mentrestant, la seva dona, l'actriu Patricia Montero, l'espera juntament amb les seves dues filles a la seva espectacular vivenda. Envoltat de natura, aquest lloc destaca per àmplies i lluminoses estances que ara el concursant de Supervivientes segur troba molt a faltar.

La parella ha deixat a la vista dels seus seguidors com és l'espai que comparteixen amb Lis i Layla. A través de les seves xarxes socials Àlex i Patricia han mostrat que compten amb una vivenda molt gran, plena de llum i amb mobles funcionals.

És el saló l'estança en la qual passen la major part del seu temps. Un espai per al qual han triat uns sofàs elegants, detalls naturals i una xemeneia moderna que aporta calidesa al conjunt.

Per al sofà van optar per un entapissat suau amb acabat en beix. A més compten amb un moble de fusta on poden guardar molt emmagatzematge, i on hi ha algunes plantes així com records.

Àlex Adrover i Patricia Montero han triat per a la seva llar estances àmplies i lluminoses

En comptes de cortines la parella ha preferit col·locar estors translúcids per vestir les seves finestres. Un element que permet l'entrada de llum natural, evitant que l'exposició molesti al seu interior. Al terra parquet de fusta que fa que l'espai sembli més ampli.

Tan orgullosos estan de la seva llar, que Patricia en una de les seves publicacions va reconèixer el que important que per a ella és el lloc en el qual viu juntament amb la seva família. "La vida ens ha demostrat que la nostra casa és el millor lloc per crear racons amb ànima que ens convidin a gaudir i relaxar-nos", escrivia al seu perfil d'Instagram.

Una publicació en la qual també es va referir al que poden arribar a oferir els espais oberts. "Crear aquesta atmosfera, de crear més espai per a la vida, connectant-nos amb l'exterior des de la comoditat i la calor de la llar", va assegurar sobre el seu racó de pau.

Montero, que a més d'actriu és professora de ioga, ha fet de casa seva el seu lloc de treball. La intèrpret, després de més d'una dècada practicant aquesta disciplina, va decidir aprofitar els seus coneixements i va fer el pas per convertir-se en instructora.

La vivenda d'Álex Adrover és també un lloc des del qual és possible treballar

Ara Patricia compta els dies per retrobar-se amb el seu marit. La parella va començar la seva relació el 2008 quan ambdós participaven en la popular sèrie Yo soy Bea. Des de llavors ni el pas del temps ni els vaivens de la vida han aconseguit allunyar-los.

Pares de dues nenes, les petites van ser les dames d'honor del casament dels seus pares celebrat el 2024. Un enllaç amb el qual van formalitzar davant els seus éssers estimats el seu amor i del qual avui dia continuen gaudint.

Només queda esperar que Àlex finalitzi la seva participació en el reality de Telecinco per tornar a Espanya i reunir-se amb la seva família. Serà llavors quan valorarà més que mai cadascun dels racons de la seva bonica i lluminosa casa.