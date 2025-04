Impacte a Amèrica després del succeït amb la princesa Leonor: no hi ha marxa enrere

La princesa Leonor es va embarcar el passat mes de gener en el vaixell escola Juan Sebastián de Elcano. Durant aquests mesos la jove i la resta dels seus companys guàrdies marins estan duent a terme el creuer d'instrucció amb el qual recorren diversos països a l'altre costat de l'oceà. Ara, tres mesos després de salpar des de Cadis, el protagonisme de l'hereva ha traspassat fronteres, sobretot a Amèrica.

Un fet que s'ha fet visible en cadascuna de les escales que ha fet el vaixell en el citat continent. La presència de Leonor és molt comentada en cadascun dels ports en què ha trepitjat terra. Després de fer escala a Santa Cruz i Las Palmas de Gran Canaria, Elcano va passar tres setmanes de navegació sense trepitjar terra.

El focus mediàtic persegueix a Leonor lluny d'Espanya

El que no esperava la filla dels Reis és la rebuda que es trobaria a l'altre costat de l'Atlàntic. Després del seu pas pel Brasil, on va gaudir d'una actuació de samba a Praça das Artes, es va enfrontar a un titular que per ara no s'ha confirmat. Va sorgir llavors el rumor que l'havien 'enxampat' besant-se amb un company.

Dies després, la neta de l'emèrit va veure publicada la seva foto en biquini a la portada d'una revista. La jove gaudia amb els seus companys d'una jornada de platja a Montevideo, capital de l'Uruguai, quan va ser immortalitzada.

Llavors, mitjans de tot el món es van fer ressò d'unes imatges que pocs esperaven veure impreses. El fet que les fotos de Leonor es publiquessin també a Alemanya o Regne Unit demostra que, més enllà de les nostres fronteres, l'interès mediàtic sobre l'hereva existeix.

Cal destacar, a més, les imatges captades a l'interior d'un centre comercial a Punta Arenas, Xile. Llavors es va filtrar als mitjans un vídeo de la princesa Leonor que va ser gravat per les càmeres de seguretat del recinte. Davant d'aquests fets, la Casa Reial no va trigar a reaccionar denunciant davant la policia xilena l'obtenció il·legal i difusió d'unes imatges de la filla gran del rei Felip.

Li agradi o no, Leonor està descobrint en aquest viatge que l'interès per la seva persona existeix a milers de quilòmetres d'Espanya. D'altra banda, és evident que cada vegada que trepitja terra està exposada a ser fotografiada.

La princesa Leonor és conscient de l'interès que hi ha sobre la seva persona més enllà de les nostres fronteres

Quan la princesa es va embarcar en Elcano ho va fer per completar la seva formació militar. A l'equador del seu periple en alta mar, la jove és conscient que són moltes les persones que volen conèixer tots els detalls sobre la seva vida i la seva persona.

És un fet que existeix una gran expectació per poder veure a la princesa Leonor a bord d'Elcano. Per aquesta raó, cadascuna de les seves parades té un gran seguiment per part de la premsa, no només espanyola, sinó també europea i americana.

La princesa d'Astúries s'ha deixat veure a bord del vaixell encaramada a pals, aferrant veles i fent tasques de coberta. Totes elles imatges que donen visibilitat a una futura reina compromesa amb la tasca que li serà encomanada