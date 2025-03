Álex Adróver frena 'Supervivientes' i explica la veritat de Patricia Montero

Àlex Adróver s'ha obert com mai i ha explicat tota la veritat sobre Patricia Montero. L'actor ha frenat en sec Supervivientes per revelar què li va dir la seva dona abans de començar aquesta aventura: “Va ser qui em va animar a venir”.

Després de gairebé un mes instal·lats a Hondures, els concursants han començat a sentir amb més intensitat l'absència dels seus éssers estimats. Un sentiment que s'ha vist intensificat per les dures condicions que viuen dins del reality.

Un dels últims a emocionar-se per aquest motiu ha estat Àlex Adróver, qui no ha pogut evitar deixar anar alguna llàgrima en recordar la seva esposa, Patricia Montero.

A tots els concursants de Supervivientes se'ls permet portar un objecte personal. I mentre que alguns dels seus companys han optat per portar alguna cosa que els faci més fàcil la seva estada a Hondures, l'actor ha decidit emportar-se una foto de la seva dona.

Ha estat precisament arran d'aquest record quan s'ha iniciat la profunda conversa que Àlex Adróver ha mantingut amb la seva companya Makoke. Xerrada en la qual Patricia Montero ha estat la protagonista principal.

Àlex Adróver sorprèn els seguidors de Supervivientes en parlar sobre Patricia Montero

Durant un dels temps morts de Supervivientes, Makoke ha notat que Àlex Adróver estava observant la foto de la seva esposa amb tristesa i no ha dubtat a acostar-se a ell. “Estàs melancòlic, t'he vist mirar-la”, li ha dit al seu company.

Sense amagar els seus sentiments, l'actor ha admès que era cert. A més, no ha tingut cap problema a assegurar que la nostàlgia s'ha apoderat d'ell, especialment després d'haver practicat ioga. I és que es tracta d'una activitat que comparteix amb Patricia Montero i que forma part del seu negoci.

En aquest moment, Àlex Adróver ha confessat que aquesta pràctica sol fer-lo sentir “més tou”, però que “la foto em dona forces”. En aquell moment, l'actor ha compartit amb la seva companya el que li va dir la seva dona abans de començar la seva aventura a Supervivientes 2025:

“Patricia va ser qui em va animar a venir. M'encanta la natura, el meu somni és estar en una illa, no haver-me de posar sabates, no agafar el mòbil mai…”, ha assegurat el concursant.

No obstant això, i encara que no canviaria aquesta experiència per res del món, a Àlex Adróver li “entristeix no poder estar amb ella”. “Però em dona força. Mai en 17 anys he estat separat més d'una setmana, però mola molt estar aquí”, ha afegit a continuació.

Després d'escoltar les boniques paraules del seu company, Makoke s'ha interessat per la situació del seu matrimoni, concretament en el tema de les gelosies i les inseguretats. Una cosa que el marit de Patricia Montero s'ha encarregat d'aclarir:

“Hi ha una confiança molt forta entre Patri i jo. Abans de venir ho vam parlar i em va dir que tenia llibertat per expressar-me com soc jo al cent per cent.[…]Jo ara que he trobat la pau en l'amor… És la situació més bonica del món perquè és fer-te bé”.