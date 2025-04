Comunicat urgent de 'Supervivientes' sobre Anita i Montoya: tots estan en xoc

Anita Williams porta molts dies manifestant el seu desig de traslladar-se a Playa Calma per estar al costat de Montoya. La catalana va veure com gràcies a Álvaro Muñoz Escassi se li obria la possibilitat de complir el seu objectiu quan el genet va voler desterrar la seva companya conscient de les seves intencions. El més destacat és que Anita estava disposada a renunciar al seu collaret de líder per estar a prop de l'andalús, tanmateix, les condicions de Supervivientes no li ho han permès.

"Renuncio al collaret", reaccionava Williams, que estava desitjant canviar de platja poc després que Escassi pronunciés el seu nom. A continuació era la presentadora Laura Madrueño qui li indicava que les normes del concurs li ho impedien. Una circumstància que deixava a la vista la decepció de la supervivent.

L'organització de Supervivientes frustra el desig de reunir-se amb Montoya

La barcelonina no comptava que això fos a succeir i veia en la decisió d'Escassi un raig d'esperança. L'ex de Montoya, que no es troba en absolut feliç en el seu grup, va arribar a proposar que es rifessin el seu collaret de líder "a uni, dori, teri i catori". L'exconcursant de La isla de las tentaciones volia anar-se'n a Playa Calma a tota costa a canvi del que fos.

En cas d'haver estat possible, aquest canvi podria haver estat una excel·lent oportunitat perquè Anita es retrobarà amb el seu ex. Tanmateix, ella i Montoya hauran per ara d'esperar a la unificació perquè això succeeixi.

Álvaro Muñoz Escassi, en veure que Anita no podia canviar de platja, es va veure obligat a nomenar un altre dels seus companys. L'ex de María José Suárez es decantava per Laura Cuevas, qui s'havia convertit en la protagonista de l'última gala en retrobar-se amb Carlos, el seu marit. Un retrobament que, lluny de ser romàntic, en realitat va resultar certament incòmode.

Anita estava disposada a renunciar al seu collaret de líder

La filla del que va ser majoral de Cantora protagonitzava un incòmode encreuament de retrets davant les càmeres. A més, la supervivent deixava clar a la seva parella que una vegada surti del reality està decidida a portar una vida diferent i començar a cuidar-se.

Per ara, Supervivientes 2025 ha aconseguit captar i mantenir l'atenció de l'audiència. La presència de Terelu Campos en les primeres setmanes i l'aparició d'Anita i Montoya han servit perquè el públic connecti amb el reality de Telecinco. Només queda esperar una mica més per veure com reaccionen els que van ser protagonistes de La isla de las Tentaciones quan puguin reunir-se de nou en la seva aventura a Hondures.