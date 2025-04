Comunicado urgente de Patricia Montero sobre su matrimonio con Álex Adróver

A través de las redes sociales, Patricia Montero ha emitido un nuevo comunicado sobre su matrimonio con Álex Adrover. En él, la empresaria y actriz ha dejado al descubierto lo que piensa sobre uno de los últimos conflictos que su marido ha vivido dentro de Supervivientes 2025.

La gala del pasado jueves, 17 de abril, fue sin duda una de las más intensas hasta la fecha, y todo a raíz del cambio de localización que experimentaron los concursantes. Una decisión a la que siguió la correspondiente prueba de líder de la semana.

En ella, Pelayo Díaz se impuso como el líder de Playa Furia, y Álex Adrover hizo lo propio en Playa Calma. A continuación, llegaron las nominaciones, aunque en esta ocasión, los antiguos inquilinos de Playa Misterio no podían ser elegidos.

Como líder, el marido de Patricia Montero tuvo el privilegio de nominar directamente a uno de sus compañeros. Finalmente, y tras unos segundos de reflexión, eligió a Koldo, argumentando que su decisión se basaba únicamente en el objetivo de avanzar con el grupo.

En esta gala, Álex Adrover dejó muy claro que estaba lejos de ser ese “mueble” del que algunos le tachan. Sin embargo, fue la semana anterior cuando mostró su fuerte carácter después de ser nominado por Anita, momento en el que recibió el respaldo público de su mujer.

A través de las historias de Instagram, Patricia Montero no se lo pensó dos veces a la hora de apoyar públicamente a su marido tras el problema que tuvo con Anita.

Patricia Montero emite un comunicado a través de sus redes sociales sobre Álex Adrover

Cuando Anita nominó a Álex Adrover el pasado 10 de abril, el actor no dudó en responder con firmeza, dejando claro que no le afectó lo más mínimo. “Estoy supercontento de que me nominara quien me nominó. Me nominó por tener modales y educación, ¡pues bienvenido sea!”, aseguró de forma irónica.

Además, el marido de Patricia Montero aprovechó la ocasión para desvelar ante la audiencia la gran tensión que se ha generado en las últimas semanas con ella en su playa. Unas palabras que fueron bien recibidas por Álvaro Muñoz Escassi, tanto es así que no dudó en mostrarle su apoyo.

“Cuesta mucho estar sin comer y estar aquí ya es duro... Por lo que no es justo que tengamos al lado a una compañera faltando al respeto de esta manera”, dijo Álex Adrover, refiriéndose al complicado comportamiento de Anita.

Poco después de este momento, Patricia Montero no tuvo reparos en sumarse a la defensa de Escassi y respaldar públicamente a su marido a través de las redes. “Se puede decir más alto, pero no más claro”, comenzó explicando la actriz en Instagram.

“Orgullosa de ti, mi amor… Fuiste a este programa a sobrevivir de verdad, no a hacer teatro. Y eso no es gritar ni buscar cámaras; es pescar, colaborar, cuidar el fuego mientras otros duermen y abrazar a quien lo necesita. Eso es respeto, humildad y supervivencia nivel top”.