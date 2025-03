Comunicat urgent de Makoke, exdona de Kiko Matamoros: 'Podria dir que...'

Minuts abans de posar rumb a Hondures, Makoke ha donat un cop sobre la taula. A través d'un comunicat urgent, l'exdona de Kiko Matamoros ha parlat alt i clar sobre la seva actual relació amb Gonzalo: “Podria dir que tenim una relació oberta, però no”.

Va ser el passat 17 de febrer quan Supervivientes va confirmar la participació de l'exhostessa del Telecupón en la seva nova edició. Notícia que van anunciar amb un vídeo protagonitzat per la mare d'Anita Matamoros.

“Per fi! Tinc moltes ganes! Després de moltíssims anys en què es rumorejava que hi anava... Gairebé cada any estant a totes les travesses, aquest any sí que seré concursant de Supervivientes 2025”, assegura Makoke en la seva presentació oficial.

Des de llavors, ha començat a circular un preocupant rumor sobre la seva relació sentimental amb Gonzalo. I és que, com van assegurar fa uns dies al plató de Ni que fuéramos, “hi ha fotos del xicot posant-li les banyes a Makoke”.

Per aquest motiu, abans de començar aquesta nova aventura, Makoke no ha volgut deixar passar l'ocasió per fer front a aquesta polèmica que ha aconseguit esquitxar els seus plans de boda. I ho ha fet al programa Fiesta.

Aquest diumenge, 2 de març, aquest format presentat per Emma García ha dedicat gran part de la seva emissió a comentar tot el que s'ha dit sobre aquest delicat tema. Tant és així que han decidit posar-se en contacte amb l'ex de Kiko Matamoros per aclarir tots els dubtes.

Visiblement molesta per tot el que s'ha dit, Makoke no ha tingut cap problema a restar importància a aquests rumors. “Res, no m'afecta el més mínim, és totalment fals. Podria dir que tenim una relació oberta, però no”, ha assegurat.

Després d'aclarir que no manté una “relació oberta” amb Gonzalo, Makoke no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de defensar públicament el seu promès. Tant és així que no ha tingut cap problema a afirmar que es tracta de “persones malignes que volen fer-me mal i que em vagi malament”.

D'altra banda, l'ex de Kiko Matamoros ha deixat clar que, actualment, aquestes imatges no han sortit a la llum, motiu pel qual posa en dubte la seva existència. “És absurd. Aquestes fotos, si existissin, ja haurien sortit”, ha afegit Makoke a continuació.

D'aquesta manera, Makoke ha tornat a posar la mà al foc per Gonzalo i la seva relació, la qual va començar fa més d'un any i que ara està a punt de passar per l'altar:

“Això és que hi ha gent que diu «anem a fer mal» i ho fan dient això. No sé d'on ve aquesta informació, però és que estem vint-i-quatre hores al dia junts. No té ni cap ni peus, és només amb intenció de fer mal”.

Finalment, Makoke no ha volgut deixar passar l'ocasió per revelar com s'ha pres el seu promès aquesta polèmica: “Es parteix de riure perquè és absurd”. “No li hem donat ni un minut. Us juro que no hem perdut ni cinc minuts a parlar d'aquest tema”, ha sentenciat l'ex de Kiko Matamoros.